Po LRT audito – Ruginienės pažadas: Vyriausybės nutarimas dėl programų pirkimų bus taisomas

2025-11-04 12:33 / šaltinis: BNS
Valstybės kontrolei pristačius nacionalinio transliuotojo LRT audito išvadas, premjerė Inga Ruginienė teigia, kad Vyriausybė atsižvelgs į pastabas ir pataisys nutarimą dėl programų pirkimų.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Gavau tam tikrų iš Valstybės kontrolės pastabų, ką Vyriausybė turėtų padaryti, kad LRT veikla būtų geresnė. Taip, mes gavome kelias pastabas, tai stengsimės jas išpildyti“, – žurnalistams Radviliškio rajone antradienį sakė I. Ruginienė.

Atlikdama transliuotojo auditą, Valstybės kontrolė, be kitų dalykų, nustatė, jog Vyriausybės patvirtinto LRT programų pirkimo aprašo laikymosi priežiūra ir metodinė pagalba nepavesta jokiai institucijai, todėl LRT neturi, į ką kreiptis konsultacijų, nevykdoma išorinė programų, jų pirkimų priežiūra.

Auditoriai taip pat pasiūlė Vyriausybei patikslinti nutarimą dėl pirkimo būdo pasirinkimo, neskelbiamomis apklausomis perkamų objektų vertės įvertinimo, galimybės programas pirkti kreipiantis į konkretų tiekėją.

Minėtas nutarimas leidžia LRT dalį paslaugų įsigyti neskelbiamų apklausų būdų, tai yra kreipiantis į konkretų tiekėją.

I. Ruginienė taip pat pareiškė, kad jai svarbu, jog LRT darbuotojai būtų socialiai apsaugoti.

„Tai, man atrodo, kad reikės su LRT kalbėtis“, – sakė ministrė pirmininkė.

BNS rašė, jog Valstybės kontrolė nustatė, kad dalį komandos LRT samdo pagal autorines sutartis arba paslaugų teikimui pagal individualiąją veiklą. Dalis paslaugų taip perkama ir iš etatinių transliuotojo darbuotojų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

