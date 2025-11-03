 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienės komanda kviečia protestuojančius kultūrininkus atviram dialogui: ragina susitikti

2025-11-03 15:40 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 15:40

Premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybei jau antrą mėnesį dirbant be kultūros ministro, Kultūros asamblėjos atstovai kviečiami susitikti ir situaciją aptarti su naujai formuojama Kultūros ministerijos komanda.

Inga Ruginienė BNS Foto

7

„Penktadienį išsiuntėme kvietimą Kultūros asamblėjos atstovams susitikti lapkričio 5 d. Kultūros ministerijoje. Susitikime dalyvaus ministrės pirmininkės patarėjai ir naujai formuojama Kultūros ministerijos politinė komanda“, – pirmadienio rytą Eltai sakė premjerės patarėjas Tadas Vinokuras.

„Norime išgirsti kultūros bendruomenės nuomonę dėl būsimos politinės veiklos prioritetų, priemonių plano, biudžeto formavimo klausimų ir kitų aktualijų. Tikimės atviro dialogo, padėsiančio susitarti dėl svarbiausių šios kadencijos kultūros politikos principų ir sustiprinti bendradarbiavimą tarp Vyriausybės ir kultūros bendruomenės. Kultūros srityje darbų nestinga – nauja komanda turės nubrėžti aiškią viziją ir sukoordinuoti ministerijos prioritetus. Nuolatinis dialogas su kultūros bendruomene šiame procese bus itin svarbus“, – pridūrė jis.

Tiesa, kiek anksčiau Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės atstovai išplatino pranešimą, kuriame teigiama, jog praktika, kai Kultūros ministerijos politinio pasitikėjimo komanda yra formuojama dar nepaskyrus ministro, yra ydinga. Dėl šios priežasties kultūrininkai sakė į susitikimą neketinantys atvykti.

T. Vinokuras sako susipažinęs su šia kultūros bendruomenės atstovų poziciją, tačiau tikina, jog dialogą viena ar kita forma tęsti būtina.

„Manome, kad susitikimas išlieka aktualus – svarbu aptarti biudžeto, priemonių plano ir kitus politinės darbotvarkės klausimus. Jei šį kartą susitikimas neįvyks, esame pasirengę ieškoti kitų galimybių tęsti dialogą su kultūros bendruomene ir aptarti sektoriaus prioritetus“, – teigė T. Vinokuras. 

ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.

Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, prieš kelias savaites inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.

Tiesa, praėjusį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Tomas Jakutis
Tomas Jakutis
2025-11-03 15:54
Kokią teisę šie apsišaukėliai turi kalbėti visos kultūros bendruomenės vardu?! Kokią dalį kultūringų žmonių jie atstovauja?
Kultūros bendruomenės MAŽUMA, pasivadinusi skambiu "Kultūros asamblėjos" vardu, tėra rinkimus pralaimėjusių partijų POLITINIS įrankis, neturintis teisės kvestionuoti seimo rinkimų rezultatų ir kelti POLITINIŲ reikalavimų!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
