  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė: užkardyti kontrabandinių balionų grėsmes padės ir Šaulių sąjunga

2025-11-01 16:28 / šaltinis: BNS
2025-11-01 16:28

Siekiant apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo civilinę aviaciją trikdančių kontrabandinių oro balionų padės ir Šaulių sąjunga, sako premjerė Inga Ruginienė.

Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)

Siekiant apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo civilinę aviaciją trikdančių kontrabandinių oro balionų padės ir Šaulių sąjunga, sako premjerė Inga Ruginienė.

„Šiuo metu suaktyvintos mobilios komandos, įsitraukusi Lietuvos kariuomenė, o taip pat jungiasi ir Lietuvos šaulių sąjunga – mūsų pajėgos visada yra pasirengusios reaguoti“, – savo feisbuko paskyroje šeštadienį pranešė Vyriausybės vadovė.

BNS jau rašė, kad kariuomenė gali numušti tokius objektus, tačiau tai techniškai sudėtinga dėl didelio aukščio, kurį pasiekia kontrabandą gabenantys meteorologiniai balionai.

Premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas penktadienį sakė, kad kariuomenė bando kinetines ir nekinetines priemones ieškodama būdų saugiai numušti balionus.

Kaip pažymėjo I. Ruginienė, šią savaitę sustiprintas institucinis bendradarbiavimas reaguojant į grėsmes.

„Per šią savaitę mums pavyko pasiekti svarbią pažangą – reikšmingai sustiprintas institucijų bendradarbiavimas, pagreitintas reagavimas į galimas grėsmes oro erdvėje“, – socialiniame tinkle skelbė ministrė pirmininkė.

Lenkija atidėjo planus atidaryti sieną su Baltarusija

BNS skelbė, kad padidinus bendradarbiavimą tarp Karinių oro pajėgų ir „Oro navigacijos“, šios specialistai turi galimybę stebėti balionų judėjimą Lietuvoje ir greičiau priimti sprendimus, taip trumpinant oro uostų uždarymo laiką.

I. Ruginienė taip pat akcentavo vizito Rygoje metu išgirdusi „tvirtą Latvijos vadovų pasiryžimą solidarizuotis“, Lenkijai jau atidėjus planus atverti du savo pasienio punktus su Baltarusija.

„Saugumas – mūsų prioritetas, mes ir toliau dėsime visas pastangas jį stiprinant. Kitą savaitę Nacionalinė saugumo komisija vėl rinksis į posėdį, kad įvertintų pasiektus rezultatus ir planuotų tolesnius sprendimus“, – sakė premjerė.

Kaip rašė BNS, šią ir praėjusią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės penkiskart sustabdytas Vilniaus ir kartą – Kauno oro uosto darbas, taip paveikiant per 190 skrydžių ir apie 30 tūkst. keleivių.

Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.

Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, praėjusią naktį pasieniečiai neaptiko kontrabandinių balionų.

