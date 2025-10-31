Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Užsikabino už vilniečių tvoros ir sprogo: kontrabandiniai balionai krinta ir gyventojų kiemuose

2025-10-31 08:39 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 08:39

Vilniaus policija ketvirtadienio vakarą gavo ne vieną sostinės gyventojų pranešimą apie pastebėtus meteorologinius balionus su galimai kontrabandinėmis cigaretėmis.

Vilniaus policija ketvirtadienio vakarą gavo ne vieną sostinės gyventojų pranešimą apie pastebėtus meteorologinius balionus su galimai kontrabandinėmis cigaretėmis.

24

Kaip Eltai sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Loreta Kairienė, apie 21.14 val. Grendavės gatvėje gyvenanti moteris tarnyboms pranešė, kad meteorologinis balionas užsikabino už kaimynų tvoros ir sprogo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kitas sostinės gyventojas pranešė, kad jam pravažiuoti keliu trukdo dėžė su cigaretėmis, prašo ją patraukti nuo pravažiavimo“, – sakė policijos atstovė. 

Į minėtus pranešimus reagavę policijos pareigūnai Vilniuje aptiko galimai kontrabandines „Minsk Capital“ cigaretes, du GPS siųstuvus su SIM korteles.

Paviešino dar neskelbtus kadrus iš kontrabandinių balionų perėmimo operacijų: skaičiai šokiruoja – tokių jau šiemet virš 540
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Paviešino dar neskelbtus kadrus iš kontrabandinių balionų perėmimo operacijų: skaičiai šokiruoja – tokių jau šiemet virš 540

Ketvirtadienio vakarą kelioms valandoms sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai dėl šalies radaruose pastebėtų atžymų, Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad jau yra aptikti trys kontrabandiniai balionai.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) patarėjas Giedrius Mišutis penktadienio rytą Eltai sakė, kad du balionai su cigaretėmis buvo rasti Varėnos rajone ketvirtadienio vakarą, 21–22 val., o vieną balioną tą patį vakarą Vilniaus mieste aptiko policijos pareigūnai. 

Kaip „Facebook“ informavo Vilniaus oro uostas, oro erdvė dėl balionų grėsmės laikinai ketvirtadienį buvo uždaryta 20.05 val.  Orlaivių eismas galiausiai buvo atnaujintas beveik po trijų valandų – 22.43 val.

Bendrovė „Lietuvos oro uostai“ pranešė, kad dėl sustabdyto orlaivių eismo paveikti 20 skrydžių ir daugiau nei 2 tūkst. keleivių. Bendrai 4 skrydžiai Vilniaus oro uoste buvo atšaukti, 4 nukreipti, 12 skrydžių buvo pavėlinti. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę dėl iš Baltarusijos atkeliaujančių kontrabandinių oro balionų keturis kartus buvo laikinai sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste, vieną kartą – ir Kauno oro uoste. 

Incidentai, kai sutrikdyta oro uosto veikla bei uždaryti Medininkų iš Šalčininkų pasienio kontrolės punktai, fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.

Trečiadienį Vyriausybė nusprendė iki lapkričio 30 d. vidurnakčio uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą bus visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla bus apribota su tam tikromis išimtimis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kontrabandiniai cigarečių balionai Lietuvoje (tv3.lt koliažas)
„Rankų sudėję nesėdėsime“: Nausėda svarsto apie tarptautinį arbitražą (68)
Po pasikartojančių incidentų su kontrabandiniais balionais - internautų sukurti juokeliai (tv3.lt koliažas)
Internautai ūžia: išjuokia valdžią dėl baltarusiškų balionų (14)

Su kontrabandininkais
Su kontrabandininkais
2025-10-31 09:29
Lietuva nekovoja,negaudo-matomai apsimoka
Atsakyti
Andriūcha Pyzdapinas
Andriūcha Pyzdapinas
2025-10-31 09:23
Jau para kaip geriu, lošiu, niūchinu ir lėbauju. Orlauskas vakar pervedė 50 europinių kavalkų. Dabar draugai pirksim dar vieną bairaktarą balionam numušinėti. Aukokit, sąskaitas žinot!
Atsakyti
Jo majo
Jo majo
2025-10-31 10:04
Galetu kieme nukristi turetume ka parukyti
Atsakyti
