„Bus paruošta keletas siurprizų“ – siunčia žinią dėl oro balionų virš Lietuvos

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Vyriausybė nusprendė uždaryti pasienio kontrolės punktus su Baltarusija neribotam laikui, o Lietuvos kariuomenė balionus žada numušinėti kinetinėmis priemonėmis, o šalies mokslininkams ir verslininkams už problemos sprendimą žadamas milijonas.
Vyriausybė rado sprendimų
Dėl šios problemos į Vyriausybę pas premjerę Ingą Ruginienę rinkosi tarnybų vadai. Visi susėdę prie stalo tarėsi, kaip užkardyti kelią Lietuvos dangui ramybės neduodantiems meteorologiniams balionams, skrendantiems iš Baltarusios ir gabenantiems cigarečių kontrabandą.
„Kariuomenė imsis visų priemonių – įskaitant kinetines – balionams numušti. Tą pradės daryti aktyviai“, – sakė I. Ruginienė.
„Kinetinės priemonės – paprastai tai kažkoks fizinis daiktas, kuris pažeidžiant skrendantį meteorologinį balioną išleidžia dujas ir jis nukrenta. Bet tokios taktikos panaudojimas bus tik išnagrinėjus viską – nes pakankamai tankiai apgyvendintos vietos“, – aiškino Vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Tuo metu pasienio punktai su Baltarusija – Medininkų ir Šalčininkų – uždaromi neribotam laikui.
„Jau dabar pasiruošę esame sprendimą – neribotai uždaryti sienas su Baltarusija. Tik su tam tikrom išimtim, tai reiškia – diplomatinis paštas galės judėti. Taip pat – mūsų ir ES piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus, bet visas kitas judėjimas bus uždarytas“, – kalbėjo premjerė.
Pasieniečių vadas Rustamas Liubajevas sako, kad judėjimas per sienas vyks su tam tikromis išimtimis.
„Leidžiama vykti diplomatams, Lietuvos piliečiams ir jų šeimoms, tas pats – ES piliečiams ir šeimoms“, – sakė R. Liubajevas.
„Taip siunčiame signalą Baltarusiai ir sakome, kad jokia hibridinė ataka nebus toleruojama „čionais“, – pridūrė I. Ruginienė,
Svarstoma apie Kaliningrado tranzito ribojimą
O štai Prezidentūra prakalbo ir apie galimus Kaliningrado tranzito ribojimus ateityje.
„Kaliningrado tranzitas – klausimas sudėtingas. Tai, kad Prezidentas pasakė riboti – nereiškia uždaryti. Tai yra tarpinių variantų įvairių, apie kuriuos reikia kalbėti ir nieko negalima atmetinėti. Jeigu situacija toliau eskaluojasi“, – sakė Prezidento patarėjas Deividas Matulionis.
Tačiau aiškaus atsakymo, ar balionai yra koordinuota hibridinė Baltarusios ataka, ar vis tik paprasčiausia kontrabandos verslo dalis – nėra.
Valdžia laikosi politiškai patogios pozicijos – ar tai Lukašenkos režimo suplanuota, ar ne – esą, vis tiek naudinga Baltarusija, tad atsakomybė už balionus tenka A. Lukašenkos rėžimui.
„Kažkada Nobelio laureatas, berods J. Brodskis, pasakė, kad jei perki bandelę bakalėjoj, tai jau remi režimą, tai natūralu, kad tos bandelės pagamintos Baltarusijoje, tai bet koks ekonominis efektas, aišku, egzistuoja, tai nėra ką slėpti, kad pelnas iš to... ir šalia esantys žmonės Lukašenkos“, – teigė V. Kondratovič.
Pastarąją savaitę sumaištis Vilniaus oro uoste jau virto kasdienybe. Dėl iš Baltarusijos atskrendančių į Lietuvą balionų atšaukiami ir nukeliami skrydžiai, o dažnas čia sutiktas keleivis pripažįsta, kad tikisi sėkmės, tiek skrendant svetur, tiek grįžtant į Lietuvą.
„Turėjau skristi vakar į Berlyną. Matosi, šiandien skrydis bus pavėlintas į 14.30 val“, – sakė oro uoste TV3 Žinių kalbinta mergina.
„Tikėkimės, kad ir nenukels. Pasitikrinom vėjo judėjimą... Panašu, bus saugu“, – dėl pavojaus tikino oro sąlygas tikrinęs kalbintas vaikinas.
Gali dar atidėt, nes tie neprognozuojami kaimynai. Labai geri pasiūlymai – uždaryti tranzitą, sieną. O jei balionas ant traukinio nukris? Tai kas nutiks?
Valdžia artimiausiu metu kontrabandininkams ruošia griežtinimų paketą.
„Kalbame apie visą eilę kriminalinės žvalgybos veiksmų, pradedant nuo galimybių elektroniškai paveikti oro balionus, baigiant kriminalinės žvalgybos tyrimais ir operacijomis. Tik galiu pasakyti, kad bus paruošta keletas siurprizų tiems, kurie užsiima kontrabanda oru, ir tie siurprizai bus pateikti artimiausiu metu“, – tikino sprendimų pažaboti šią problemą turintis R. Liubajevas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija žada milijoną eurų moklininkams ar verslams, kurie ras būdus, kaip išspręsti balionų su kontrabanda problemą.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.