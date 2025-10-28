Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Lukašenkai nepatiko: „Lietuviška afera“ sutrukdė jo draugams atvykti į svečius

2025-10-28 11:09 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-28 11:09

Aleksandras Lukašenka pavadino Lietuvos sienos uždarymą „beprotiška afera“. Apie tai jis pareiškė III Minsko tarptautinėje konferencijoje dėl Eurazijos saugumo, rašoma BelTA.

Aleksandras Lukašenka pavadino Lietuvos sienos uždarymą „beprotiška afera“. Apie tai jis pareiškė III Minsko tarptautinėje konferencijoje dėl Eurazijos saugumo, rašoma BelTA.

REKLAMA
16

Kremliaus parankinis Baltarusijoje pradėdamas kalbą susirinkusiesiems pareiškė, kad „ne visi (čia esantys) turėjo pasiekti Minską“. Anot jo, būtent šiuo, A. Lukašenkos komandos organizuojamos konferencijos svečių kelionių sutrikdymo, plano įgyvendinimu ir užsiėmusi visa Lietuva uždarydama sienas su Baltarusija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Net tokiai mažam kraštui, kaip Lietuva, oro balionai yra menkniekis“, – įvertino situaciją A. Lukašenka, tuo pačiu dievagodamasis, kad tai ne jo kontrabandinės cigaretės skrenda į Lietuvos teritoriją.

REKLAMA
REKLAMA

Po pasikartojančių incidentų su kontrabandiniais balionais - internautų sukurti juokeliai
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Po pasikartojančių incidentų su kontrabandiniais balionais - internautų sukurti juokeliai

Lukašenkos aplinka siejama su cigarečių kontrabanda

Ankstesni žiniasklaidos tyrimai, pavyzdžiui, „Radio Svoboda“ 2021-aisiais publikuotame straipsnyje, skelbia, jog cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos į kaimynines Europos šalis galutinis naudos gavėjas yra A. Lukašenkos režimas. Ekspertai taip pat abejoja, kad be jo žinios Baltarusijoje būtų įmanomas kontrabandos gabenimas per sieną dideliu mastu. 

„Konferencijos laukėme ne tik mes, dalyviai. Bet ir mūsų oponentai, kurie šiandien atidžiai stebi Minską. Ne visi šiandien turėjo pasiekti Minską. Būtent tokio tikslo siekė kai kurie mūsų kaimynai, surengę šią beprotišką aferą su sienos uždarymu. Ir priežastis buvo sugalvota absurdiška. Oro balionai. Net tokiam mažam kraštui kaip Lietuva tai yra menkniekis“, – sakė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
eina jis unitazan
eina jis unitazan
2025-10-28 12:00
kodel mums turi rupet kazkokie jo sveciai?
Atsakyti
Susikursime labai gerą lazerinį skydą
Susikursime labai gerą lazerinį skydą
2025-10-28 11:24
Bulbašų balionai dar bus nukalami priš įskriejant į lietuvą!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų