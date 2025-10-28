Lukašenkai nepatiko: „Lietuviška afera“ sutrukdė jo draugams atvykti į svečius

Kremliaus parankinis Baltarusijoje pradėdamas kalbą susirinkusiesiems pareiškė, kad „ne visi (čia esantys) turėjo pasiekti Minską“. Anot jo, būtent šiuo, A. Lukašenkos komandos organizuojamos konferencijos svečių kelionių sutrikdymo, plano įgyvendinimu ir užsiėmusi visa Lietuva uždarydama sienas su Baltarusija.
„Net tokiai mažam kraštui, kaip Lietuva, oro balionai yra menkniekis“, – įvertino situaciją A. Lukašenka, tuo pačiu dievagodamasis, kad tai ne jo kontrabandinės cigaretės skrenda į Lietuvos teritoriją.
Lukašenkos aplinka siejama su cigarečių kontrabanda
Ankstesni žiniasklaidos tyrimai, pavyzdžiui, „Radio Svoboda“ 2021-aisiais publikuotame straipsnyje, skelbia, jog cigarečių kontrabandos iš Baltarusijos į kaimynines Europos šalis galutinis naudos gavėjas yra A. Lukašenkos režimas. Ekspertai taip pat abejoja, kad be jo žinios Baltarusijoje būtų įmanomas kontrabandos gabenimas per sieną dideliu mastu.
„Konferencijos laukėme ne tik mes, dalyviai. Bet ir mūsų oponentai, kurie šiandien atidžiai stebi Minską. Ne visi šiandien turėjo pasiekti Minską. Būtent tokio tikslo siekė kai kurie mūsų kaimynai, surengę šią beprotišką aferą su sienos uždarymu. Ir priežastis buvo sugalvota absurdiška. Oro balionai. Net tokiam mažam kraštui kaip Lietuva tai yra menkniekis“, – sakė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!