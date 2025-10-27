Baltarusių reakcija į sienos uždarymą: „Viskas, vartai užsidarė“

Panikos banga Baltarusijos pokalbių svetainėse kilo spalio 27 d. šiek tiek po vidurnakčio, kai Vilniaus oro uostas 23:42 val. pranešė stabdantis oro eismą.
Panika Baltarusijos pokalbių svetainėse
„Lėktuvai Vilniuje nenusileidžia, tik suka ratus. Panašu, kad istorija gali kartotis“, – cituojamas komentatorius Alex 23:45 val.
Daugelis žmonių svarstė, ar spės kirsti sieną laiku. Tačiau, kai Lietuva 00:10 val. visiškai uždarė sieną su Baltarusija, tapo aišku, kad jiems to padaryti nepavyks.
„Viskas, vartai užsidarė ilgam laikui“, – rašė vartotojas cryptogarage.
Dėl oro uosto ir sienų uždarymo ne visi galėjo grįžti namo. Pavyzdžiui, vartotoja Ju MZ turėjo autobuso bilietą iš Vilniaus į Baltarusiją pirmadienio naktį, tačiau dėl skrydžio vėlavimo į sostinę nusileido tik ryte. Dabar ji panikuoja ir bando išsiaiškinti, kaip grįžti namo.
Nežinia pasienyje ir ilgos eilės
Apie 3 valandą nakties Katerina paklausė, ar siena jau atidaryta. Jai buvo paaiškinta, kad kontrolės punktai uždaryti neribotam laikui. Maždaug po pusvalandžio eilėje stovintys autobusai pradėjo apsisukinėti.
„Nežinau, jie nieko nesako. Autobuse karšta, mes laukiame. Nėra jokių naujienų“, – rašė Alina.
Spalio 27-osios rytą daugelis žmonių klausė, ar siena jau atidaryta. „Viskas stovi vietoje“, – atsakė eilėje laukę žmonės.
Tuo tarpu autobusai iš Baltarusijos į Lietuvą vis dar išvykdavo pagal tvarkaraštį. Pavyzdžiui, 8:30 val. pokalbių svetainėje buvo pranešta, kad autobusas iš Minsko į Vilnių išvažiavo kaip įprasta.
„Vairuotojas sakė, kad siena turėtų atsidaryti 11 val.“, – dalijosi informacija Kati.
Tačiau vėliau tapo aišku, kad pasienis artimiausiu metu nebus atidarytas. Kai kurie žmonės liko prie sienos, kiti pradėjo ieškoti alternatyvių kelių į ES. Pavyzdžiui, svetainėje „Auto Brest – Terespol“ žmonės klausė, kaip patekti į Lenkiją su Lietuvos leidimu gyventi, jei jų automobilis turi baltarusiškus numerius.
Baltarusių reakcijos: nuo pasipiktinimo iki abejonių
Daugelis Baltarusijos piliečių į sienos uždarymą reagavo piktindamiesi.
„Jie tokie įkyrūs“, – parašė Olga, nepatikslindama, apie ką tiksliai kalba.
„Jie turėjo parodyti bent vieną balioną, kuris nusileido ar buvo numuštas. Tai ne apie balionus – jie ruošia žmones blogiems dalykams“, – rašė Vladimir.
Kitas pokalbio dalyvis, Andrzej, pasakojo apie draugą, dirbantį ūkyje netoli Šalčininkų pasienio punkto. Anot jo, šis ne kartą matė, kaip laukuose nusileidžia oro balionai su cigaretėmis.
„Šie balionai skraido jau daugelį metų. Keista, kad tik dabar nusprendė jiems skirti tiek dėmesio“, – pridūrė Sergej.
Diskusijos tęsėsi – kai kurie pabrėžė, kad sienos uždarymas paveikė tūkstančius keliautojų, kiti ironizavo apie „balionų fobiją“ ir teigė netikintys, kad tai tikroji priežastis.
„Jeigu jau reikėjo uždaryti sienas, jie galėjo sugalvoti protingesnę priežastį“, – rašė Ros.
Dėl kontrabandinių balionų stabdoma oro uosto veikla
Primename, kad praėjusią savaitę Lietuvoje keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Reaguojant į situaciją taip pat buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!