TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prokuratūros vadovė: kol kas nėra duomenų, kad kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos yra hibridinė ataka

2025-10-27 14:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 14:58

Ikiteisminius tyrimus dėl baltarusiškų kontrabandinių cigarečių gabenimo meteorologiniais oro balionais organizuojančios prokuratūros vadovė Nida Grunskienė sako kol kas neturi informacijos, kad ši veikla yra hibridinė ataka prieš Lietuvą.

Nida Grunskienė (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

Ikiteisminius tyrimus dėl baltarusiškų kontrabandinių cigarečių gabenimo meteorologiniais oro balionais organizuojančios prokuratūros vadovė Nida Grunskienė sako kol kas neturi informacijos, kad ši veikla yra hibridinė ataka prieš Lietuvą.

„Kol kas tokios informacijos ikiteisminiuose tyrimuose neturime“, – pirmadienį žurnalistams sakė generalinė prokurorė Nida Grunskienė. 

Ji teigė, kad atliekant ikiteisminius tyrimus yra nustatomi įtariamieji, jiems skiriamos kardomosios priemonės.  

„Situacija yra kontroliuojama. Dabar negaliu įvardinti, kiek yra ikiteisminių tyrimų, berods 13. Tačiau epizodų yra labai daug, į ikiteisminius tyrimus jungiami epizodai“, – apie kontrabandos tyrimus pasakojo generalinė prokurorė.

N. Grunskienės teigimu, dėl pastarųjų įvykių, susijusių su oro balionais gabenta kontrabanda, pradėti atskiri ikiteisminiai tyrimai, anksčiau pradėtos bylos jau yra pasiekusios teismus, paskelbti nuosprendžiai.

Tuo metu premjerė Inga Ruginienė Baltarusijos veiksmus ir tebesitęsiančius oro balionų antplūdžius vadina hibridine ataka bei tikina – į tai atitinkamai reaguojama imantis griežčiausių veiksmų uždarant sienas. 

ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.

Pareigūnams pavyko surasti kelis meteorologiniais oro balionais iš Baltarusijos atgabentus kontrabandinių cigarečių krovinius Vilniaus ir Šalčinininkų rajonuose, jie gabeno kelis tūkstančius pakelių cigarečių.

Pasieniečiai Vilniuje taip pat sulaikė keturis asmenis, galimai susijusius su oro keliu gabenama kontrabandai.

Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.  

Nuo pirmadienio neribotam laikui uždaromas Šalčininkų pasienio punktas su Baltarusija. Tuo metu per Medininkų punktą sieną kirsti nuo šiol galės tik kelių kategorijų asmenys.

