TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

URM atstovė: su Baltarusija uždaromos sienos Kaliningrado tranzitui įtakos neturės

2025-10-27 14:27 / šaltinis: BNS
2025-10-27 14:27

Lietuvai uždarant sieną su Baltarusija, Užsienio reikalų ministerija (URM) sako, kad tai nepaveiks Kaliningrado tranzito.

Užsienio reikalų ministerija. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvai uždarant sieną su Baltarusija, Užsienio reikalų ministerija (URM) sako, kad tai nepaveiks Kaliningrado tranzito.

„Jokie sprendimai, susiję su Kaliningrado tranzitu, šiandienos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje nebuvo priimti“, – žurnalistams pirmadienį nurodė užsienio reikalų ministro patarėja Kristina Belikova.

Nacionalinio saugumo komisija pirmadienį sutarė neterminuotam laikui uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktus, tačiau taikyti tam tikras išimtis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu punktai uždaryti Valstybės sienos Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado sprendimu, tačiau jis turi būti kas 24 val. atnaujinamas. Trečiadienį Ministrų kabinetas turėtų priimti sprendimą dėl ilgesnio punktų uždarymo.

Kaip nurodo VSAT, išimtis bus taikomos diplomatams ir diplomatiniam paštui, iš Baltarusijos vykstantiems Lietuvos bei ES piliečiams ar turintiems leidimą gyventi šalyje, taip pat į Kaliningrado sritį iš Baltarusijos ir atgal tranzitu vykstantiems keliautojams, turintiems supaprastinto tranzito dokumentą.

Išimtimis bus galima pasinaudoti tik Medininkų pasienio kontrolės punkte.

„Ši išimtis galioja tik Rusijos piliečiams, turintiems minimą dokumentą“, – BNS nurodė VSAT atstovas Giedrius Mišutis.

Anot jo, supaprastinto tranzito dokumentą gali turėti tiek lengvųjų, tiek krovininių automobilių vairuotojai.

Šalčininkų ir Medininkų pasienio punktai yra uždaryti nuo sekmadienio vakaro dėl į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusių kontrabandą gabenančių meteorologinių balionų.

Kaip rašė BNS, dėl iš Baltarusijos leidžiamų balionų grėsmės Lietuvoje praėjusį savaitgalį triskart buvo uždaryti oro uostai, iš viso paveikiant 112 skrydžių ir per 16,5 tūkst. keleivių.

Praėjusios savaitės viduryje taip pat fiksuoti kelių dešimčių kontrabandinių balionų įskridai į Lietuvą. Dėl to taip pat buvo sutrikdytas Vilniaus oro uosto darbas, paveikiant apie 30 skrydžių ir per 4 tūkst. keleivių.

