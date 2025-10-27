„Kito kelio nėra“: Ruginienė dėl baltarusiškų balionų prabilo ir apie 4-ojo NATO straipsnio aktyvavimą

„Trečiadienį bus Vyriausybės posėdis. Jau dabar esame pasiruošę sprendimą neribotai uždaryti sieną su Baltarusija tik su tam tikromis išimtimis. Tai reiškia, kad diplomatai, diplomatinis paštas galės judėti, taip pat mūsų ir Europos Sąjungos (ES) piliečiai galės iš Baltarusijos patekti pas mus, bet visas kitas judėjimas bus uždarytas“, – pirmadienį sakė ji.
Neatmetamas ir 4-ojo NATO straipsno aktyvavimas
Premjerė akcentuoja, jog iki trečiadienį vyksiančio Vyriausybės posėdžio siena su Baltarusija liks uždaryta.
„Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) gali tam tikrą ribotą laiką savo įsakymu uždaryti sienas, bet ilgesniam periodui reikia Vyriausybės nutarimo. Tą padarysime trečiadienį“, – kalbėjo ministrė pirmininkė.
„Aš labai tikiuosi, kad kai mes suvaldysime visą situaciją ir išsiųsime aiškią žinutę Baltarusijai, galbūt ateityje galėsime priimti ir kitus sprendimus. Šiandien yra priimtas sprendimas imtis griežčiausių veiksmų. Kito kelio nėra“, – pridūrė ji.
Kiti anksčiau veikę keturi punktai yra uždaryti. Šumsko ir Tverečiaus pasienio kontrolės punktai sustabdė veiklą dar 2023 m. rugpjūčio 18 d., o praėjusių metų kovo 1 d. uždaryti Lavoriškių ir Raigardo pasienio kontrolės punktai.
Jei į Lietuvą iš Baltarusijos ir toliau plūs kontrabandą gabenantys meteorologiniai balionai, premjerė sako, kad neatmetama galimybė svarstyti aktyvuoti 4-ąjį NATO straipsnį ir pradėti konsultacijas su sąjungininkais.
„Neatmetame galimybės kalbėti apie 4–ojo NATO straipsnio aktyvavimą. Šitie veiksmai yra ant mūsų darbotvarkės stalo“, – pirmadienį Vyriausybėje surengtoje spaudos konferencijoje teigė I. Ruginienė.
Kariuomenė imsis kinetinių priemonių nuleidžiant balionus
Premjerės teigimu, nuo pirmadienio kariuomenė pradės taikyti atitinkamas kinetines priemones, siekiant nuleisti balionus.
„Jau nuo šiandien kariuomenė imsis visų priemonių, įskaitant ir kinetines, balionams numušti“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Taip mes siunčiame signalą, kad esame pasirengę imtis net ir griežčiausių veiksmų, kuomet yra pažeidžiama mūsų oro erdvė“, – pabrėžė ji.
Visgi, Vyriausybės vadovė nedetalizavo, kokios galėtų būti minėtos kinetinės priemonės.
„Tikrai nedetalizuosiu kinetinių priemonių, tai yra jautri informacija, bet kariuomenė jau yra pasirengusi veiksmų planą ir dirbs pagal algoritmą“, – sakė I. Ruginienė.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Lietuvoje keturis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos.
Pastaruoju metu dėl kontrabandai naudojamų meteorologinių balionų vis sustabdoma Vilniaus oro uosto veikla. Tokie incidentai fiksuoti antradienio, penktadienio, šeštadienio ir sekmadienio vakarais.
Reaguojant į situaciją taip pat buvo laikinai uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktai su Baltarusija.
Savo ruožtu Prezidentūra sako, kad, siekiant suvaldyti situaciją, gali būti svarstoma riboti tranzitą į Kaliningradą bei ilgesniam laikui uždaryti sieną su Baltarusija.
