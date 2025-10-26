Ruginienė neatmeta, kad prireiks uždaryti pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui

„Šiandien vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kviečia visus vadovus. Jie turės techninį darbinį posėdį, nes rytoj aš kviečiu Nacionalinio saugumo komisiją. Ir jie jau turi atnešti tam tikrus sprendinius rytoj į komisiją“, – sekmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Rytoj tarsimės dėl ilgalaikių priemonių ir šiai dienai sienos kontrolė yra sustabdyta, sienos yra uždarytos tik tam tikrais trumpesniais periodais. Neatmetame galimybės, kad nuspręsime, kad tai galėtų būti (padaryta – ELTA) ir ilgesniame laikotarpyje“, – pabrėžė ji.
Kontrabandininkai atsakys už oro uosto patirtą žalą
Premjerės teigimu, bendradarbiaujant su prokuratūra nutarta, kad meteorologiniais balionais kontrabandą gabenę asmenys turės atlyginti ir oro uostams padarytą žalą.
„Praėjusią savaitę jau esame nutarę, kad baudžiamoji atsakomybė griežtės ir griežtės labai stipriai. Dirbama su prokuratūra, tai reiškia, kad kontrabandininkai tegul nesitiki, kad atsakomybė bus skaičiuojama tik pagal cigarečių pakelių kiekį viename balione. Bylos bus jungiamos ir bus pridedama žala oro uostui. Ta atsakomybė bus paties aukščiausio lygmens“, – dėstė I. Ruginienė.
Kaip skelbta anksčiau, pasieniečiai sulaikė keturis įtariamuosius, galimai susijusius su šeštadienio vakarą oro keliu gabenama kontrabanda. Tai Eltai sekmadienio rytą patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis.
Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas šeštadienį teigė, jog dėl laikino veiklos stabdymo penktadienio naktį oro uostams padaryti nuostoliai siekia bent 17 tūkst. eurų. Tiesa, tuomet veiklą buvo sustabdęs ir Vilniaus, ir Kauno oro uostas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!