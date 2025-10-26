Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė neatmeta, kad prireiks uždaryti pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui

2025-10-26 09:56 / šaltinis: ELTA
2025-10-26 09:56

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius dėl trečią kartą per savaitę pasikartojusio meteorologinių oro balionų antplūdžio šaukia atsakingų institucijų vadovų posėdį. Pareigūnai, pasak jos, turėtų pateikti galimus sprendimus dėl kylančių incidentų. Be to, anot Vyriausybės vadovės, neatmetama, kad pirmadienį bus nuspręsta uždaryti pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.

Ruginienė neatmeta, kad prireiks uždaryti pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė sako, kad vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius dėl trečią kartą per savaitę pasikartojusio meteorologinių oro balionų antplūdžio šaukia atsakingų institucijų vadovų posėdį. Pareigūnai, pasak jos, turėtų pateikti galimus sprendimus dėl kylančių incidentų. Be to, anot Vyriausybės vadovės, neatmetama, kad pirmadienį bus nuspręsta uždaryti pasienio punktus su Baltarusija ilgesniam laikotarpiui.

6

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šiandien vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kviečia visus vadovus. Jie turės techninį darbinį  posėdį, nes rytoj aš kviečiu Nacionalinio saugumo komisiją. Ir jie jau turi atnešti  tam tikrus sprendinius rytoj į komisiją“, – sekmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Rytoj tarsimės dėl ilgalaikių priemonių ir šiai dienai sienos kontrolė yra sustabdyta, sienos yra uždarytos tik tam tikrais trumpesniais periodais. Neatmetame galimybės, kad nuspręsime, kad tai galėtų būti (padaryta – ELTA) ir ilgesniame laikotarpyje“, – pabrėžė ji.

Kontrabandininkai atsakys už oro uosto patirtą žalą

Premjerės teigimu, bendradarbiaujant su prokuratūra nutarta, kad meteorologiniais balionais kontrabandą gabenę asmenys turės atlyginti ir oro uostams padarytą žalą. 

„Praėjusią savaitę jau esame nutarę, kad baudžiamoji atsakomybė griežtės ir griežtės labai stipriai. Dirbama su prokuratūra, tai reiškia, kad kontrabandininkai tegul nesitiki, kad atsakomybė bus skaičiuojama tik pagal cigarečių pakelių kiekį viename balione. Bylos bus jungiamos ir bus pridedama žala oro uostui. Ta atsakomybė bus paties aukščiausio lygmens“, – dėstė I. Ruginienė. 

Kaip skelbta anksčiau, pasieniečiai sulaikė keturis įtariamuosius, galimai susijusius su šeštadienio vakarą oro keliu gabenama kontrabanda. Tai Eltai sekmadienio rytą patvirtino Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis. 

Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas šeštadienį teigė, jog dėl laikino veiklos stabdymo penktadienio naktį oro uostams padaryti nuostoliai siekia bent 17 tūkst. eurų. Tiesa, tuomet veiklą buvo sustabdęs ir Vilniaus, ir Kauno oro uostas.

