TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Lietuvos oro erdvės pažeidimo – posėdis: Ruginienė pasiuntė žinią

2025-10-26 08:00 / šaltinis: BNS
2025-10-26 08:00

Po šeštadienio vakarą fiksuoto dar vieno kontrabandinių meteorologinių balionų antplūdžio, premjerė Inga Ruginienė pirmadienį šaukia Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdį.

Inga Ruginienė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

„Savaitgalis visiems yra sudėtingas. Vėjo kryptis kol kas nepalanki oro uostui. Nors vakar turėjom gerokai mažesnį balionų kiekį ir grėsmės lygį, nenorėjome rizikuoti ir skrydžius atidėjome. Šis sprendimas priimtas vadovaujantis prevencijos principu, siekiant užtikrinti keleivių, gyventojų ir infrastruktūros saugumą“, – sekmadienio rytą socialiniame tinkle „Facebook“ rašė I. Ruginienė.

„Visos atsakingos tarnybos dirba ir stebi situaciją nuolatos. Pirmadienį kviečiu NSK posėdį iš ryto aptarti veiksmų planą ir tolimesnius žingsnius“, – nurodė ji.

Ministrė pirmininkė teigė suprantanti, kokius nepatogumus patiria gyventojai, tačiau prašo jų kantrybės.

„Veikiame jūsų saugumo labui. Ramiai ir užtikrintai imamės atsako – sienų uždarymas tai signalas, kad mes netoleruosim bet kokio sienų pažeidimo“, – rašė Vyriausybės vadovė.

Kaip skelbta, šeštadienio vakarą jau trečią kartą šią savaitę buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Toks sprendimas priimtas dėl kontrabandai iš Baltarusijos gabenti skirtų meteorologinių oro balionų.

Vilniaus oro erdvė buvo uždaryta nuo šeštadienio vakaro – maždaug 21.35 val. – iki sekmadienio paryčių, 3.30 val.

Taip pat buvo laikinai uždaryti Šalčininkų ir Medininkų pasienio kontrolės punktai.

Panašus incidentas fiksuotas ir penktadienio vakarą – tuomet laikinai buvo sustabdyta Vilniaus bei Kauno oro uostų veikla, taip pat uždaryti pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.

Dar vienas atvejis fiksuotas antradienio vakarą – Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, šįmet tai buvo vienas intensyviausių balionų antplūdžių. Tuo metu taip pat buvo sustabdyta sostinės oro uosto veikla, uždaryti anksčiau minėti pasienio punktai su Baltarusija.

Ruginiene
Ruginiene
2025-10-26 08:16
Tu ne žinias siųsk, o liepk koncervatnykų susodintai struktūrose jų chebrytei dirbt pagal pareiginius nuostatus ar statutus darbą valstybei, o jei nevykdo nurodymų ir tik diskredituoja valstybę, pradėk dirbt tiesioginį savo darbą - atleidinėti koncervatnykų statytinius, keisti savais ar tais, kurie dirbtų Lietuvai, o ne koncervatnykų klanui. Gana koncervatai sabotuot Vyriausybę ir kenkti Lietuvai. Šia kryptimi turi būti pradėta dirbti. Gana šitų komedijų.
Kai bobos valdžioje, Lituvai šikna
Kai bobos valdžioje, Lituvai šikna
2025-10-26 08:53
Prezidentūroje - boba, premjerė - boba, armijai boba vadovavo, milicijai boba vadovauja. O Seime - mulkiu iš įvairių provincijos kampelių susirinkimas. Tada pakanka baliono, kad Lietuvoje nebedirbtų oro uostai. Pisti jus visus reikia lauk iš valdžios
Skubus pirmadienis
Skubus pirmadienis
2025-10-26 08:59
Toks skubus posėdis - PIRMADIENĮ. O gal dar palaukti, kol pasibaigs balionai, cigaretės. GĖDA nesugebėti spręsti problemų. Rodos aukštas ir gražus bunkeryje saugomas, neturi ryšio priemonių. O kiti tik darbą imituoja, o pinigus skaičiuoti moka. Vietoj veiksmų prieš skraidančius "sargius" jie pateiks ne planą, o piniginę sąmatą ir sakys nu matote reikia daug resursų. TAI KĄ JŪS TUOS MILIJONUS MAKARONUS KABINANT ANT SAUGUMO, GEROVĖS. Na tada tuos ale šarvuočius "boxer" panaudotų, bent aišku, kam tokius brangius daiktus naudoti, tegu skraido balionėniai
Skaityti visus komentarus (51)
