Prieš Šakalienės skandalą Arūnas Valinskas pasakė lemtingus žodžius Ruginienei: jie išsipildė

„Turime savotišką vėžį. Klausimas, ar mes jį išoperuosime, ar būsime pasmerkti“, – naujienų portalui tv3.lt sakė buvęs Seimo pirmininkas, televizijos laidų prodiuseris Arūnas Valinskas.
Jis atskleidė, kokį poveikį gyventojams turi tokie įvykiai valdžioje, o taip pat pridūrė, kad savo pagalbą premjerei I. Ruginienei jau yra siūlęs.
Prezidentas turėjo pripažinti klaidas
Kaip pasakojo A. Valinskas, jis šioje situacijoje mato tam tikrą charakterių nedarną, o taip pat pridūrė, kad tai, jog buvo padaryta klaidų, patvirtino net pats prezidentas.
„Čia toks ir konfliktas. Susikirto galbūt kai kurie charakterio bruožai ir D. Šakalienė buvo priversta trauktis.
Kaip pripažino prezidentas, Šakalienė buvo viena iš tų, kurie turėjo prezidento palankumą, nes dar per antros Ingos Ruginienės Vyriausybės formavimą Šakalienė buvo viena iš pirmųjų ministrų, kurie, kaip sakant, atėjo per užpakalines prezidentūros duris, per kiemus, juos palaimino ir viskas“, – sakė jis.
Pasak A. Valinsko, problema į paviršų iškilo tada, kai garsiau kalbėti ėmėsi Krašto apsaugos ministerijos darbuotojai.
Jis aiškino, kad tada visos problemos, kurios anksčiau buvo aptariamos tik už uždarų durų, pasklido viešai.
„Vis tik net tokiai situacijai esant prezidentas buvo priverstas pripažinti, kad buvo padaryta klaidų ir tapo akivaizdu, kad išėjusioji ministrė turės pasitraukti, kai prabilo ministerijos darbuotojai.
Tai, kas anksčiau buvo, taip sakant, ne vieša paslaptis, tapo visiškai vieša ir manau, kad D. Šakalienė per tuos nepilnus metus, kai teko ministrauti, neišlaikė savo išbandymų. Tai buvo pagrindinė priežastis“, – sakė jis.
„Nepasidalijo gražiausios Vyriausybės moters karūnos“
A. Valinskas pokalbio metu taip pat atkreipė dėmesį į premjerės ir ministrės išvaizdą bei prasitarė, kad yra I. Ruginienei sakęs, jog dviems gražioms moterims Vyriausybėje – ne vieta.
„Galima sakyti, kad [jos] nepasidalijo gražiausiosios Vyriausybės moters karūnos.
Mes turėjome susitikimą su tada dar laikinąja premjerės pareigas einančia I. Ruginiene ir aš norėjau pajuokauti – pasakiau: „Manau, kad dviejų gražuolių Vyriausybėje būti negali“.
Ji iš to pasijuokė, bet atrodo, kad tas juokas turėjo savyje nemažą dozę tiesos“, – įžvalgomis dalijosi pašnekovas.
Vis tik vėliau A.Valinskas surimtėjo ir pokalbio metu pabrėžė, kad tai, kas dabar vyksta valdžioje, jam iš tiesų kelia visai ne juoką, o ašaras.
Pasak jo, tokiose situacijose galima juokauti, tačiau tokių pasaulinių įvykių akivaizdoje, kaip vykstant karui Ukrainoje, valstybė turėtų būti susitelkusi.
„Kai matai, kokioje realybėje mes gyvename, tada ima nebe juokas, o baimė. Ar tikrai tokios grėsmės akivaizdoje mes turime taip elgtis viduje?
Taip elgiamės ir išorėje, nes Krašto apsaugos ministerija labai daug ką veikia, kas orientuota į užsienio rinką, užsienio politiką“, – sakė jis.
„Turime savotišką vėžį“
Pašnekovo pasiteiravus, kurią pusę palaiko jis pats, A. Valinskas teigė, kad jų nesirenka. Pasak jo, nepaisant to, kam reiškiamas palaikymas, labiausiai kenčia gyventojai.
„Aš pats pusių nepalaikau, nes tos rietenos, nežiūrint ar viena pusė kalta, ar kita, lemia tai, kad mes turime tik pralaiminčius.
Pralaimi Lietuvos gyventojai, tad mūsų saugumas, užsienio reakcijos į tai, kas vyksta Krašto apsaugos ministerijos sistemoje, rodo signalus, kad turime savotišką vėžį. Klausimas, ar mes jį išoperuosime, ar būsime pasmerkti“, – sakė jis.
Pašnekovas pridūrė, kad šiuo metu mato, jog nemaža dalis politikų jau ima suvokti pasekmes einant koja kojon su „Nemuno aušra“. „Jų išlaikymas kuriantis antrai Vyriausybei buvo klaida“, – teigė jis.
A. Valinskas atkreipė dėmesį ir į tai, kas šiuo metu vyksta su kultūros ministru. Pasak jo, nors premjerė tikina, kad užsiims jo paieška, vis tik iki šiol Lietuva jo neturi.
„Tai, kad jo nėra, rodo, kad esame visiškai nekokie ne tik kultūros srityje, bet ir politiniame gyvenime“, – sakė jis.
Yra siūlęs pagalbą premjerei
Galiausiai, pasiteiravus, ar A. Valinskas turi patarimų I. Ruginienei ir D. Šakalienei, buvęs Seimo pirmininkas turėjo aiškią nuomonę.
„Pats kvailiausias dalykas yra vyrui patarinėti moterims, ar jos politikoje, ar ne politikoje“, – žodžių į vatą nevyniojo A. Valinskas.
Vis tik jis pripažino, kad viename susitikime yra siūlęs I. Ruginienei prireikus kreiptis pagalbos. Pasak jo, kol į jį dėl patarimų nėra kreipiamasi – tol savų jis nesiūlys.
„Mes, kai buvome susitikime, aš pasakiau, kad jeigu reiks kažkokių patarimų, mes galėsime pasikonsultuoti, bet per prievartą jų nebruksiu. Ji pasakė, kad jeigu reikės, tikrai mielai pasikonsultuos“, – apie pagalbą pasakojo jis.
