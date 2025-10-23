Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Nerimstant audroms dėl Ingos Ruginienės sprendimų atskleidė, ko ji nepasako žodžiais

2025-10-23 17:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 17:00

Šiomis dienomis visų Lietuvos gyventojų akys krypsta į premjerę Ingą Ruginienę. Dar vakar ilgai kaupęsis įtampos ir nepasitikėjimo burbulas sprogo – premjerė pateikė krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės atstatydinimą, daug dėmesio ji sulaukė ir pasikartojus masiniam kontrabandą siunčiančių oro balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vakar, trečiadienį, buvo pranešta apie tai, kad I. Ruginienė prezidentui Gitanui Nausėdai pateikė D. Šakalienės atstatydinimą. 

„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu ir iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas“, – trečiadienį pranešė premjerė.

Premjerės ir krašto apsaugos ministrės nuomonės išsiskyrė dėl kitų metų biudžeto formavimo gynybai. 

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt rašė, jog paskelbus, kad gynybai kitais metais bus siūloma skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), išsiskyrė nuomonės, kam jie gali būti išleisti. Negana to, dieną anksčiau viešojoje erdvėje pasklido informacija neva lėšos gynybai bus mažesnės nei planuojama.

Tokie pokyčiai valdžioje ir reikšmingi sprendimai neliko nepastebėti, o taip pat prie to prisidėjo nakties iš antradienio į trečiadienį metu į Lietuvą įskridę kelios dešimtys kontrabandinių balionų. 

Po šio įvykio premjerė pareiškė, kad jeigu dar kartą į Lietuvą įskris kontrabandiniai oro balionai iš Baltarusijos, tuomet siena su šia šalimi bus uždaryta.

„Jei dar pasikartos tokie nemaži balionų kirtimai mūsų sienos, reaguosime čia ir dabar ir sienas uždarysime su Baltarusija“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.

Premjerei esant Lietuvos gyventojų dėmesio centre, ne vienam smalsu, kas iš tiesų slepiasi po ryžtingais premjerės pasisakymais ir sprendimais.

Anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams apie tai, ką išduoda I. Ruginienės veidas, pasakojo veidoskaitininkas Armandas Kažerskas. Jis tuo metu pasidalijo reikšmingomis įžvalgomis apie politikę ir atskleidė, ar premjerės postas I. Ruginienei yra tinkamas.

Inga Ruginienė dabar – karjeros pike

Tąkart dalindamasis įžvalgomis A. Kažerskas prakalbo apie I. Ruginienės gyvenimo tarpsnius, kurie yra reikšmingi jos gyvenime. Pasak jo, dabartinis gyvenimo tarpsnis yra paskutinė jos galimybė pasiekti šį tą reikšmingo.

Kaip teigė pašnekovas, vėlesniu laiku tai padaryti gali būti sudėtinga, tad ragino politikę imtis veiksmų čia ir dabar. 

„Kiek matau pagal jos amžių, stipriausi metai yra maždaug nuo 35-48 metų. Ties 49-50 metais jos karjera pradės silpti, jos pasiekimai aukščiau jau nebekils, ji visur nebesuspės ir visiems nebeįtiks.

Aš matau dabar jos gyvenime penkmetį, per kurį ji dar gali pabandyti daryti karjerą, vėliau jai tai padaryti būtų labai sunku“, – pasakojo A. Kažerskas.

O prakalbus apie būdo bruožus, jis pasakojo, kad I. Ruginienė pasižymi judrumu, žingeidumu, yra švelnus žmogus.

Anot jo, ši moteris yra puiki kitų edukavime ir konsultacijose, ji puikiai geba paaiškinti tai, ką išmano, geba reprezentuoti savo sritį.

„Kiek aš matau, ji smalsus, judrus, žingeidus žmogus. Energijos turi pakankamai, charizmos toje srityje, kurią išmano, taip pat.

Bendrai paėmus, ji yra kitus edukuojantis, konsultuojantis žmogus. Jai artimiausios temos – lygybė, teisingumas“, – tąkart sakė jis.

Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Robertas Riabovas)

Premjerės pareigos gali būti per sunkios

Tąkart veidoskaitos specialisto pasiteiravus apie tai, ar I. Ruginienei tiktų premjerės vaidmuo, jis buvo skeptiškas.

Pasak jo, tokia pozicija politikei galėtų būti per sudėtinga ir kelti nemažai įtampos. Jis pridėjo, kad jos karjerai yra kitų, tinkamesnių sričių.

„Iš esmės, tai gan standartinis, statutinis viešojo sektoriaus žmogus, kurio pagrindinė karjera yra padaroma per organizaciją. Minusas būtų tame, kad nors švelnumo jai pakanka, bet valdyti valstybę yra per sudėtinga, ji tam per silpna.

Karjeroje ji dar šiek tiek pakils, vėliau, tikėtina, taps kažkokios viešosios įstaigos dešiniąja ranka. Ji yra valdiška moteris, kuri atitinka ir pakankamai sklandžiai, švelniai kyla karjeros laiptais. Vis tik labai priklauso, kokioje ji organizacijoje ir kas yra už jos“, – atskleidė jis.

Pasak jo, didžiausi iššūkiai prasidėtų tuomet, kai I. Ruginienei tektų priimti sprendimus, mat ji ieškotų užnugario.

Anot jo, vienų ar kitų politinių jėgų bandymai paveikti I. Ruginienę galėtų pasisekti, nes šioje pozicijoje jai gali pritrūkti reikalingo tvirtumo.

„Atrodo, kad ji energijos turi pakankamai, bet gali pritrūkti lankstumo, greičio prisitaikant krizinėse situacijoje. Jeigu ją spaustų vienos ar kitos politinės jėgos, ji tikriausiai pakibtų, bijotų priimti politinius sprendimus.

Daug šansų, kad ji eitų pasitarti tai pas vieną, tai pas kitą žmogų, o tai atneštų dar daugiau chaoso, dėl to jai labiau tiktų dirbti ramesnėje valdiškoje institucijoje, kaip vidutinės dalies vadove arba dešiniąja ranka valdančio žmogaus“, – pasakojo pašnekovas.

Pasiteiravus, kokiu atveju I. Ruginienei pavyktų atlaikyti premjero poste patiriamą spaudimą, A. Kažerskas susimąstė. Pasak jo, dirbti tokioje pozicijoje jai pavyktų vienu atveju: „Ji galėtų išbūti svarbioje pozicijoje nebent su kitų politikos vilkų pagalba.“

Ministrės Dovilės Šakalienės atstatydinimas

Anksčiau naujienų portalas tv3.lt taip pat dalijosi I. Ruginienės komentaru apie tai, kad pateikė prezidentui D. Šakalienės atstatydinimą.

„Šiandien įgarsinau, kad teikiu krašto apsaugos ministrės atstatydinimą prezidentui. Tai buvo įgarsinta žodžiu ir iš karto po to atkeliaus ir raštiškas mano teikimas“, – trečiadienį pranešė premjerė.

„Matyt, taip jau aplinkybės dėlioja, kad turime priimti kad ir labai skaudžius sprendimus, bet negaliu leisti, kad ypatingai tokioje svarbioje srityje vyktų tam tikri nesusipratimai ir nesklandumai“, – kalbėjo ji.

Paklausus, ar prezidentas, kuris siūlė D. Šakalienei palaukti su atsistatydinimo pareiškimu, bandė perkalbėti I. Ruginienę, ji teatsakė, kad pokalbis buvo dalykiškas, o nuomonės sutapo.

„Buvo labai dalykiškas pokalbis. Pasikeitėme nuomonėmis, argumentais ir, kaip ir sakiau, mūsų nuomonės sutapo ir dėl to šitas sprendimas toksai“, – sakė I. Ruginienė.

Premjerė teigė su prezidentu aptarusi kelias kandidatūras.

„Mano prioritetas kuo greičiau šitą sprendimą priimti ir tą padarysiu“, – komentavo premjerė. Visgi ji neatsakė, ar kandidatas galėtų būti iš dabartinių viceministrų, ar kitas asmuo. 

Prezidentas Gitanas Nausėda vakar pasirašė dekretą ir atleido iš krašto apsaugos ministrės pareigų socialdemokratę D. Šakalienę.

