Ruginienė kviečia gyventojus gruodį atvykti į Vyriausybę

Apie planuojamą susitikimą ketvirtadienį paskelbta Vyriausybės „Facebook“ paskyroje.
„Noriu išgirsti jus – tuos, kurie kasdien susiduria su realiais iššūkiais, rūpesčiais ir gyvenimo situacijomis, reikalaujančiomis jautraus ir atsakingo valstybės požiūrio. Siekiu identifikuoti ne tik atskirus atvejus, bet ir platesnes, sistemines problemas, kurios yra aktualios daugeliui gyventojų“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
Premjerė tikina, kad jai svarbu „ne tik išgirsti, bet ir veikti“, žada įvertinus esamą tvarką, teisinį reglamentavimą, inicijuoti reikalingus pokyčius.
„Telksiu institucijas ieškoti sprendimų, kurie iš tiesų pagerintų situaciją Lietuvos žmonių labui“, – teigia I. Ruginienė.
Kaip teigiama Vyriausybės išplatintame pranešime, dalyvauti susitikime norintys žmonės turės užsiregistruoti, prioritetas dalyvauti susitikime teikiamas bendruomenėms ar didesnei daliai visuomenės aktualiems klausimams.
„Kviečiu jus atvykti į susitikimą, kur galėsime atvirai pasikalbėti, pasidalinti idėjomis ir kartu kurti valstybę, kurioje kiekvienas žmogus jaučiasi matomas, išgirstas ir svarbus. Tikiu, kad tik bendradarbiaudami galime stiprinti pasitikėjimą ir kurti geresnę ateitį“, – sako Vyriausybės vadovė.
BNS rašė, kad rugpjūčio pabaigoje I. Ruginienė žadėjo važinėti po regionus ir kalbėtis su vietos gyventojais, kad išsklaidytų abejones dėl naujosios koalicijos.
