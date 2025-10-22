Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kantrybė baigėsi: Lietuva žada uždaryti sieną su Baltarusija

Atnaujinta 14.49 val.
2025-10-22 14:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-10-22 14:30

Pasikartojus situacijai dėl masinio kontrabandinių balionų siuntimo iš Baltarusijos į Lietuvą, premjerė Inga Ruginienė žada visišką sienų uždarymą su šia kaimynine šalimi.

28

„Jei dar pasikartos tokie nemaži balionų kirtimai mūsų sienos, reaguosime čia ir dabar ir sienas uždarysime su Baltarusija“, – po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio trečiadienį žurnalistams sakė ministrė pirmininkė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuolaidų šiuo klausimu Baltarusijai nedarysime“, – pridūrė ji.

Premjerės teigimu, numatomos ir kitos priemonės: atsakomybės už kontrabandinę veiklą griežtinimas, diskusijos su Lietuvos verslu dėl techninių būdų užkardyti tokių balionų patekimą į Lietuvą.

Antradienio vakarą iš Baltarusijos į Lietuvą paleistų kontrabandines cigaretes skraidinusių meteorologinių balionų invazija buvo intensyviausia šiemet.

„Panašu, kad tai buvo intensyviausia kontrabandinių cigarečių oro balionų invazija į mūsų šalį šiais metais. Tas intensyvumas matuojamas dviem parametrais – laiko ašis, per kurią buvo leidžiami balionai į mūsų šalį, ir kiekis“, – teigė Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) direktorius Vilmantas Vitkauskas.

Anot NKVC, tai buvo koordinuota operacija, nes ne visi meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto.

Dėl balionų invazijos buvo sustabdyti skrydžiai.

Sulaikė kontrabandines cigaretes

Lietuvos pasieniečiai per naktį aptiko 12 meteorologinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis, sulaikyti 4 įtariamieji. Kriminalinės žvalgybos veiksmai, operacijos vykdomi toliau.

V. Vitkausko teigimu, cigaretės rastos penkiuose rajonuose – Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų. Paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto. 

Pasak Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado Rustamo Liubajevo, dėl pasirodžiusių oro balionų informacija buvo perduota karinėms oro pajėgoms. Iš jų buvo gautos užklausos dėl objektų identifikavimo.

Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų. Karinės oro pajėgos informavo, kad skrenda virš 200 balionų.

Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.

Trūksta žodžių
Trūksta žodžių
2025-10-22 14:56
nausėdos KLAUNADA!
tai jei Siena uzdarys
tai jei Siena uzdarys
2025-10-22 15:06
Tai jie panaudos balionus ir dronus. LoL. Ilgai galvojo galvos toki plana? :))))
cha
cha
2025-10-22 14:40
pirst, pirst, pirst, pirst
