Vitkauskas: antradienio vakaro meteorologinių balionų invazija – intensyviausia šiemet

„Panašu, kad tai buvo intensyviausia kontrabandinių cigarečių oro balionų invazija į mūsų šalį šiais metais. Tas intensyvumas matuojamas dviem parametrais – laiko ašis, per kurią buvo leidžiami balionai į mūsų šalį, ir kiekis“, – LRT Radijui trečiadienio rytą kalbėjo V. Vitkauskas.
„Dėl tos priežasties ir buvo priimti sprendimai „Oro navigacijos“ sustabdyti skrydžius, kad būtų užtikrinta civilinės aviacijos sauga“, – pridūrė NKVC vadovas.
Jis taip pat pažymėjo, kad tai buvo koordinuota operacija, nes ne visi meteorologiniai oro balionai skrido link Vilniaus oro uosto.
„Rasta penkiuose rajonuose -Lazdijų, Druskininkų, Varėnos, Šalčininkų, paskutinis antplūdis buvo fiksuotas netoli Vilniaus oro uosto. Geografija – labai plati. Tai rodo, kad tas intensyvumas, iš kur buvo leidžiami balionai, yra labai didelis ir greičiausiai tai nebuvo iš vieno taško, o buvo koordinuota operacija“, – akcentavo V. Vitkauskas.
Pasak jo, nors operacija dar tęsiasi, jau pavyko sulaikyti vieną asmenį.
„Vienas asmuo sulaikytas, galbūt jų bus ir daugiau. Balionų taip pat keletas rasta. Dar kol kas operacija nebaigta, sunku tuos rezultatus pasakyti“, – nurodė NKVC vadovas.
Kaipo skelbta, dėl kontrabandines cigaretes gabenusių meteorologinių balionų visa naktį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas.
Dėl saugumo situacijos taip pat buvo uždaryti abu dar veikę pasienio kontrolės punktai su Baltarusija.
Pirminiai duomenys rodo, kad į Lietuvą iš Baltarusijos skrido keliasdešimt meteorologinių balionų.
Šiuo metu jau rasti 5 balionai, sulaikytas vienas pilietis, rasta apie 7000 pakelių kontrabandinių cigarečių. Paieškos tęsiamos.
Tai jau ne pirmas kartas, kada oro uosto veikla buvo sustabdyta. Naktį iš spalio 4-osios į spalio 5 d., pastebėjus oro balionus, virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai uždaryta oro erdvė ir sustabdyti skrydžiai.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas buvo patvirtinęs, kad apie 2 val. nakties Vilniaus oro uosto kryptimi iš viso skrido 13 kontrabandinių balionų.
Panašūs atvejai fiksuoti ir rugsėjo 9, 11, 25 dienomis.
