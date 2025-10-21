Ukrainos fronte žuvo buvusio Lukašenkos varžovo sūnus: kovojo Rusijos gretose

Ivanas Usas, buvusio Baltarusijos prezidento kandidato D. Uso sūnus, žuvo fronto linijoje Ukrainoje, kovodamas Rusijos pusėje.
Kaip teigiama, I. Usas sausio 17 d. pasirašė sutartį su Rusijos kariuomene, tačiau mirė vos po kelių savaičių tarnybos.
2010 m. viduryje I. Usas buvo prorusiškos grupės „Antimaidan Minsk“ administratorius Rusijos socialiniame tinkle „VKontakte“.
2020 m. jis dalyvavo protestuose prieš Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką ir buvo nuteistas 15 parų arešto už dalyvavimą demonstracijoje, pranešė „Naša Niva“.
Jo tėvas D. Usas buvo verslininkas ir kartografijos įmonės savininkas, kurioje taip pat dirbo ir Ivanas.
2010 m. D. Usas kandidatavo Baltarusijos prezidento rinkimuose, surinkęs mažiau nei 0,4 proc. balsų. Po rinkimų jis buvo suimtas ir nuteistas penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausme už masinių riaušių organizavimą, tačiau po penkių mėnesių buvo amnestuotas ir paleistas.
Mažiausiai 314 Baltarusijos piliečių žuvo kariaudami
Baltarusija tebėra viena artimiausių Rusijos sąjungininkių kare prieš Ukrainą. Nuo visapusiško įsiveržimo pradžios Rusijos valdžios institucijos, kaip pranešama, verbuoja baltarusius per Baltarusijoje veikiančias šauktinių komisijas.
Remiantis spalio 13 d. paskelbtu pranešimu, mažiausiai 314 Baltarusijos piliečių žuvo kovodami kartu su Rusijos pajėgomis Ukrainoje.
Pranešama, kad baltarusių naujokai žūsta vidutiniškai praėjus maždaug 6,5 mėnesio po sutarties su Rusijos kariuomene pasirašymo.
Dauguma žuvusiųjų tarnavo 150-ojoje motorizuotųjų šaulių divizijoje, o nemaža jų dalis, kaip teigiama, buvo verbuojama iš Rusijos kalėjimų.
