TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos fronte žuvo buvusio Lukašenkos varžovo sūnus: kovojo Rusijos gretose

2025-10-21 17:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 17:24

Ukrainoje žuvo buvusio Baltarusijos prezidento kandidato Dmitrijaus Uso sūnus Ivanas, kovojęs Rusijos pusėje. 33-ejų vyras, kaip pranešama, prie Rusijos kariuomenės prisijungė šių metų pradžioje, tačiau fronte žuvo vos po kelių savaičių. Jo mirtį patvirtino nepriklausomas Baltarusijos žiniasklaidos kanalas „Naša Niva“.

Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX)
27

Ivanas Usas, buvusio Baltarusijos prezidento kandidato D. Uso sūnus, žuvo fronto linijoje Ukrainoje, kovodamas Rusijos pusėje.

Ivanas Usas, buvusio Baltarusijos prezidento kandidato D. Uso sūnus, žuvo fronto linijoje Ukrainoje, kovodamas Rusijos pusėje.

Kaip teigiama, I. Usas sausio 17 d. pasirašė sutartį su Rusijos kariuomene, tačiau mirė vos po kelių savaičių tarnybos.

2010 m. viduryje I. Usas buvo prorusiškos grupės „Antimaidan Minsk“ administratorius Rusijos socialiniame tinkle „VKontakte“.

2020 m. jis dalyvavo protestuose prieš Baltarusijos prezidentą Aliaksandrą Lukašenką ir buvo nuteistas 15 parų arešto už dalyvavimą demonstracijoje, pranešė „Naša Niva“.

Jo tėvas D. Usas buvo verslininkas ir kartografijos įmonės savininkas, kurioje taip pat dirbo ir Ivanas.

2010 m. D. Usas kandidatavo Baltarusijos prezidento rinkimuose, surinkęs mažiau nei 0,4 proc. balsų. Po rinkimų jis buvo suimtas ir nuteistas penkerių su puse metų laisvės atėmimo bausme už masinių riaušių organizavimą, tačiau po penkių mėnesių buvo amnestuotas ir paleistas.

Mažiausiai 314 Baltarusijos piliečių žuvo kariaudami

Baltarusija tebėra viena artimiausių Rusijos sąjungininkių kare prieš Ukrainą. Nuo visapusiško įsiveržimo pradžios Rusijos valdžios institucijos, kaip pranešama, verbuoja baltarusius per Baltarusijoje veikiančias šauktinių komisijas.

Remiantis spalio 13 d. paskelbtu pranešimu, mažiausiai 314 Baltarusijos piliečių žuvo kovodami kartu su Rusijos pajėgomis Ukrainoje.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
Pranešama, kad baltarusių naujokai žūsta vidutiniškai praėjus maždaug 6,5 mėnesio po sutarties su Rusijos kariuomene pasirašymo.

Dauguma žuvusiųjų tarnavo 150-ojoje motorizuotųjų šaulių divizijoje, o nemaža jų dalis, kaip teigiama, buvo verbuojama iš Rusijos kalėjimų.

