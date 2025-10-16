Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Jūs ką, išprotėjote?“: Lukašenka išbarė baltarusius

2025-10-16 15:11 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-16 15:11

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pratrūko. Šįkart jį supykdė tai, kad šalies gyventojai degalinėse ne tik pilasi degalus, bet ir užsuka į jose veikiančias kavines išgerti kavos. Pasipiktinęs, kad „automobiliai stovi skersai ir niekas negali pravažiuoti“, A. Lukašenka liepė Vidaus reikalų ministerijai iki pirmadienio įvesti tvarką.

„Jūs ką, išprotėjote?“ Lukašenka išbarė baltarusius (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

Dėl tokio savo bendrapiliečių įpročio politikas pasiskundė spalio 16 d. vykusioje ekonominių prognozių aptarimo sesijoje ir pavedė Vidaus reikalų ministerijai „sutvarkyti padėtį“, skelbia „Zerkalo“.

Baltarusijos prezidentas pasakojo, kad žmonės skundžiasi eilėmis degalinėse: „Jau kai kurie rašo: „Žinote, eilės degalinėse didelės.“

Pasak politiko, iš pradžių jis susimąstė, kas lemia tokią situaciją ir ar tikrai vyriausybė nevykdo užduoties užtikrinti pakankamą degalų tiekimą vidaus rinkai.

„Niekas negali pravažiuoti, o jie geria kavą“

Tačiau, kaip paaiškėjo, problema esą ta, kad degalinių lankytojai ne tik pilasi degalus, bet ir naudojasi kavinės paslaugomis.

„Automobiliai pastatyti skersai, niekas negali pravažiuoti. O jie geria kavą“, – sakė A. Lukašenka.

Jis priminė, kad žmonės „savo laiku tiesiog reikalavo“ jo asmeniškai, kad kiekvienoje degalinėje būtų parduodami susiję produktai ir būtų galimybė, pavyzdžiui, išgerti kavos.

„Jūs ką, išprotėjote? Jūs prašėte? Prašėte. Aš priėmiau sprendimą – kiekvienoje degalinėje turi būti susiję produktai ir kava. O dabar – „Šiandien negalime privažiuoti, įsipilti degalų, nes ten stovi automobiliai“, – niršo A. Lukašenka.

Per Valstybės saugumo tarybos sekretorių Aleksandrą Volfovičių jis perdavė nurodymą Vidaus reikalų ministerijos vadovui išsiaiškinti šią problemą ir „iki pirmadienio įvesti geležinę tvarką“.

ikanamistas
ikanamistas
2025-10-16 15:25
Tegu būna kavos, bet kainą jos reikia tol kelti, kol prie degalinės nebus eilių.
Atsakyti
Nes cipilinų norisy
Nes cipilinų norisy
2025-10-16 15:15
Bulvių yra nusipirkti degalinėje?
Atsakyti
klausau Vaitkaus tai žinau
klausau Vaitkaus tai žinau
2025-10-16 15:30
Elektra Baltarusijoje dėl Astravo po centą, tai statys antrą elektrinę. O jūs ne po eurą su viršum mokate "piko" valandomis, nes kai nurimsta vėjas dar net pavadina kažkokiu vokišku terminu atseit jau turime žinoti okupantų nacių tiesioginių palikuonių kalbą, ir kai nusileidžia saulė, tai atjungia jungtį, o kitą biški užspaudžia iš kitos pusės, ir gaunasi nuo euriuko iki pusantro elektrytė, nes nu ar įmanoma kitaip? Tai būtų nenukirsti iš mūsų pusės laidai link Astravo, tai mokėtume po centą irgi, vietoje pusantro euro. 150 kartų skirtumas, o ta elektrinė veiks dar 100 metų jei nebus durni ir patys neuždarys kaip tik durniai gali sugalvoti.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
