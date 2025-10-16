„Jūs ką, išprotėjote?“: Lukašenka išbarė baltarusius

Dėl tokio savo bendrapiliečių įpročio politikas pasiskundė spalio 16 d. vykusioje ekonominių prognozių aptarimo sesijoje ir pavedė Vidaus reikalų ministerijai „sutvarkyti padėtį“, skelbia „Zerkalo“.
Baltarusijos prezidentas pasakojo, kad žmonės skundžiasi eilėmis degalinėse: „Jau kai kurie rašo: „Žinote, eilės degalinėse didelės.“
Pasak politiko, iš pradžių jis susimąstė, kas lemia tokią situaciją ir ar tikrai vyriausybė nevykdo užduoties užtikrinti pakankamą degalų tiekimą vidaus rinkai.
„Niekas negali pravažiuoti, o jie geria kavą“
Tačiau, kaip paaiškėjo, problema esą ta, kad degalinių lankytojai ne tik pilasi degalus, bet ir naudojasi kavinės paslaugomis.
„Automobiliai pastatyti skersai, niekas negali pravažiuoti. O jie geria kavą“, – sakė A. Lukašenka.
Jis priminė, kad žmonės „savo laiku tiesiog reikalavo“ jo asmeniškai, kad kiekvienoje degalinėje būtų parduodami susiję produktai ir būtų galimybė, pavyzdžiui, išgerti kavos.
„Jūs ką, išprotėjote? Jūs prašėte? Prašėte. Aš priėmiau sprendimą – kiekvienoje degalinėje turi būti susiję produktai ir kava. O dabar – „Šiandien negalime privažiuoti, įsipilti degalų, nes ten stovi automobiliai“, – niršo A. Lukašenka.
Per Valstybės saugumo tarybos sekretorių Aleksandrą Volfovičių jis perdavė nurodymą Vidaus reikalų ministerijos vadovui išsiaiškinti šią problemą ir „iki pirmadienio įvesti geležinę tvarką“.
