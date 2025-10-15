Lukašenkos stribai „nenustatytam laikui“ į kalėjimą įgrūdo jauną pedagogę

Merginai buvo skirta bausmė už „pagalbą ekstremistinei veiklai“ (Baltarusijos BK 361-4 straipsnio 1 ir 2 dalys) – pagal šį straipsnį gresia iki šešerių metų kolonijos. Remiantis oficialiais duomenimis, ji buvo įtraukta į „ekstremistų sąrašą“ spalio 10 d.
Žmogaus teisių gynėjai pripažino Aną politine kaline.
Kaip praneša žmogaus teisių gynimo centras „Viasna“, Ana Špak – lengvosios atletikos sportininkė, kilusi iš Grodno srities. Pastaraisiais metais ji gyveno Volčkovičių kaime Minsko rajone. Ana nuo vaikystės užsiiminėjo lengvąja atletika, šuoliais su kartimi. Ji buvo nacionalinės vasaros sporto šakų rinktinės narė. 2014 m. dalyvavo II vasaros jaunimo olimpinėse žaidynėse, kur užėmė 4 vietą bendroje įskaitoje. Už tai mergina gavo Nacionalinio olimpinio komiteto vardinę stipendiją. Vėliau dalyvavo varžybose Baltarusijoje ir už jos ribų, užėmė prizines vietas. 2019 m. Anna baigė Baltarusijos valstybinio fizinio lavinimo universiteto masinių sporto šakų fakultetą.
Dirbo trenere-mokytoja olimpinio rezervo mokykloje „Burevestnik“ Minske.
2025 m. vasario mėn. ji buvo sulaikyta pagal Baudžiamojo kodekso 361−4 straipsnį („Pagalba ekstremistinei veiklai“) „Hajuno byloje“. Mergina atlieka bausmę Gomelio pataisos namuose Nr. 4, bausmės trukmė nežinoma.
Spalio 13 d. žmogaus teisių centras „Viasna“ pranešė, kad yra mažiausiai 88 „Hajuno bylos“ dalyvių suėmimo patvirtinti atvejai. Bendras sulaikytų asmenų skaičius yra žymiai didesnis ir gali siekti 1000 žmonių.
Stebėsenos projektas „Belaruski Hajun“ be kitos jautrios režimui informacijos reguliariai informavo apie į Baltarusiją įskridusius Rusijos smogiamuosius dronus. Vasario mėnesį projektas buvo priverstas skubiai nutraukti veiklą. Tai įvyko po to, kai paaiškėjo, kad nutekėjo „Hajun“ telegramo kanalo duomenys, ir žmonės, kurie siuntė jautrią informaciją, atsidūrė pavojuje – visų jų asmeniniai duomenys pateko į A. Lukašenkos saugumiečių rankas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!