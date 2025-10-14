Lukašenka guodžia Trumpą dėl Nobelio premijos: „Pripažinimas pasaulyje yra daug svarbesnis“

A. Lukašenka skatino D. Trumpą per daug nesijaudinti, nes „jo pastangų pripažinimas pasaulyje yra daug svarbesnis“.
Lukašenka: „Jei man būtų pasiūlytas šis apdovanojimas, aš tikrai jo atsisakyčiau“
„Jie žada, kad jis tikrai gaus Nobelio taikos premiją kitais metais. Asmeniškai aš jam patarčiau pernelyg nesijaudinti dėl to, kad jam nebuvo suteikta Nobelio premija. Būti tarp tų renegatų jam tikriausiai netiktų“, – sakė Baltarusijos prezidentas.
Jo nuomone, pasaulio žmonės „turi įvertinti, ką Jungtinės Valstijos ir jų prezidentas daro tarptautinėje arenoje“, o dar svarbiau yra „tarptautinės bendruomenės ir pasaulio žmonių vertinimas, o ne ši politizuota struktūra“ (turint omenyje Nobelio komitetą).
„Kartais manau, kad jei man būtų pasiūlytas šis apdovanojimas, aš tikrai jo atsisakyčiau. Klausykite, mes žinome iš savo lyderių, kokį indėlį jie įnešė į taikos pasaulyje kūrimą. Jie nieko nepadarė. Priešingai, jie prisidėjo prie vadinamojo karo ir stumia Baltarusiją į jį“, – pareiškė A. Lukašenka.
Jis kritikavo Nobelio komiteto sprendimą taikos premiją skirti Venesuelos opozicijos politikei Maríai Corinai Machado, nors ir prisipažino, kad „nežinojo apie jos politinę veiklą“.
„Jie jai suteikė apdovanojimą tik todėl, kad ji kovojo dėl Venesuelos sunaikinimo. Ar tai normalu?“, – piktinosi jis.
Baltarusijos prezidentas apdovanotas „Šnobelio premija“
A. Lukašenka, dėl kažkokių priežasčių, yra įsitikinęs, kad D. Trumpui buvo „pažadėtas prizas“ kitais metais ir kad jis „tikrai“ jį gaus.
Įdomu, kad, skirtingai nei D. Trumpas ar Baltarusijos demokratinių jėgų lyderė Sviatlana Cichanouskaja, A. Lukašenka anksčiau nebuvo nominuotas Nobelio premijai.
Tačiau jis net du kartus buvo apdovanotas „Šnobelio premija“ – satyriniu apdovanojimu, kuris skiriamas neįprastiems ar nereikšmingiems pasiekimams. 2013 m. A. Lukašenka apdovanojimą gavo už tai, kad uždraudė viešai ploti. Tais pačiais metais apdovanojimą gavo ir Baltarusijos policija, nes suėmė vienarankį vyrą už plojimą. Antrąjį apdovanojimą Baltarusijos prezidentas gavo 2020 m. už COVID-19 virusinės pandemijos ignoravimą.
