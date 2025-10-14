Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
JAV

Trumpas pažėrė liaupsių Meloni: „Aš surizikuosiu“

2025-10-14 10:46 / šaltinis: BNS
2025-10-14 10:46

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Egipte vykusiame viršūnių susitikime dėl Gazos Ruožo Italijos ministrę pirmininkę Giorgią Meloni pavadino gražia.

Trumpas pažėrė liaupsių Meloni: „Aš surizikuosiu“ (nuotr. SCANPIX)

1

Tris kartus vedęs 79-erių D. Trumpas rizikavo būti apkaltintas seksizmu dėl komentarų apie kraštutinių dešiniųjų lyderę G. Meloni, stovėjusią jam už nugaros. 

Trumpas negailėjo pagyrimų Meloni

„Man neleidžiama to sakyti, nes paprastai tai reiškia politinės karjeros pabaigą, jei tai pasakai – ji graži jauna moteris“, – kalbos apie savo taikos pastangas Artimuosiuose Rytuose viduryje pareiškė D. Trumpas. 

„Jei Jungtinėse Valstijose pavartojate žodį graži kalbėdami apie moterį, tai jūsų politinės karjeros pabaiga, bet aš surizikuosiu“, – tęsė jis. 

Tada D. Trumpas atsisuko į 48-erių politikę ir tarė: „Jūs neprieštaraujate būti pavadinta gražia, tiesa? Nes tokia esate.“ 

G. Meloni, kuri stovėjo už D. Trumpo ir kamerų, tiesioginės reakcijos nebuvo galima pamatyti. 

Po to D. Trumpas G. Meloni, ideologinę sąjungininkę imigracijos ir kultūros klausimais, pavadino neįtikėtina. 

„Ir Italijoje ji tikrai gerbiama. Ji labai sėkminga politikė“, – pridūrė jis.

G. Meloni buvo vienintelė moteris tarp maždaug 30 lyderių, susirinkusių scenoje už D. Trumpo viršūnių susitikime, kur jie pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigojo padėti siekti taikos Gazos Ruože.

D. Trumpas anksčiau buvo kritikuojamas dėl seksistinių pasisakymų. 

JAV apeliacinis teismas rugsėjį paliko galioti prisiekusiųjų skirtą 83,3 mln. dolerių (72 mln. eurų) baudą D. Trumpui už rašytojos E. Jean Carroll, prie kurios, kaip nustatyta, jis priekabiavo, šmeižtą.

