Trumpas pasipiktino savo nuotrauka ant žurnalo viršelio: „Ji super bloga“

Žurnalas naujausiame numeryje paskelbė straipsnį apie istorinius D. Trumpo taikos Artimuosiuose Rytuose pasiekimus.
Trumpas įsižeidė dėl nuotraukos
Ant viršelio uždėta D. Trumpo nuotrauka. Joje jis nufotografuotas iš apačios.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025
„Žurnalas „Time“ parašė apie mane palyginti gerą straipsnį, bet nuotrauka yra blogiausia iš visų“, – antradienio rytą savo „Truth Social“ paskyroje parašė D. Trumpas.
„Jie „panaikino“ mano plaukus, o tada ant mano galvos uždėjo kažką, kas atrodo kaip plaukiojanti karūna, bet labai maža. Tikrai keista! Niekada nemėgau fotografuotis iš apačios, bet ši nuotrauka yra super bloga ir verta kritikos. Ką jie daro ir kodėl?“ – parašė D. Trumpas.
Trumpas: izraeliečių ir palestiniečių košmaras baigėsi
Pirmadienį sakydamas kalbą Izraelio parlamente, JAV prezidentas D. Trumpas pasveikino „skausmingo košmaro“ pabaigą, o pagal jo inicijuotą susitarimą dėl ugnies nutraukimo namo iš Gazos Ruožo grįžo paskutiniai gyvi įkaitai ir buvo išlaisvinta palestiniečių kalinių grupė.
Žaibiškai surengtas JAV lyderio vizitas įvyko prieš aukščiausiojo lygio susitikimą dėl Gazos Ruožo Egipto kurortiniame mieste Šarm el Šeiche, o D. Trumpas Izraelyje išbuvo vos kelias valandas.
„Nuo spalio 7-osios iki šios savaitės Izraelis buvo kariaujanti šalis, nešanti naštą, kurią galėtų atlaikyti tik išdidūs ir ištikimi žmonės“, – pareiškė D. Trumpas, kreipdamasis į Izraelio įstatymų leidėjus, kurie jam atvykus ilgai plojo atsistoję.
„Daugybė šeimų visoje šalyje jau daug metų neišgyveno nė vienos tikros taikos dienos“, – tęsė jis.
„Ne tik izraeliečių, bet ir palestiniečių bei daugybės kitų žmonių ilgas ir skausmingas košmaras pagaliau baigėsi“, – nurodė D. Trumpas.
Izraelis pranešė, kad 20 paskutinių gyvų įkaitų po dvejų nelaisvėje Gazos Ruože praleistų metų pirmadienį grįžo namo, o tai buvo paliaubų susitarimo su „Hamas“, kurį D. Trumpas padėjo sudaryti, dalis.
Tel Avive didžiulė minia, susirinkusi paremti įkaitų šeimas, pradėjo džiūgauti, verkti ir dainuoti, kai pasirodė žinia apie pirmuosius paleistus žmones, tačiau buvo juntamas ir skausmas netekus tų, kurie neišgyveno.
Pagal paliaubų susitarimą Izraelis savo ruožtu turėtų paleisti beveik 2 tūkst. kalinių, laikomų jo kalėjimuose. Palestiniečių Ramalos mieste didžiulės minios susirinko pasitikti pirmuosius autobusus su kaliniais – kai kurie žmonės džiūgaudami šūkavo „Allahu akbar“ (liet. Dievas yra didis).
„Emocijos ir liūdesys“
„Sveiki sugrįžę namo“, – tinkle „X“ paskelbtoje įrašų serijoje pareiškė Izraelio užsienio reikalų ministerija, džiaugdamasi įkaitų sugrįžimu.
Tel Avivo vadinamojoje Įkaitų aikštėje pakalbinta Noga dalinosi savo skausmu ir džiugesiu.
„Blaškausi tarp emocijų ir liūdesio dėl tų, kurie nesugrįš“, – sakė ji.
Pagal paliaubų susitarimą „Hamas“ taip pat turėtų grąžinti 27 įkaitų, kurie mirė arba žuvo nelaisvėje, kūnus, o kartu ir kario, žuvusio 2014 m. per ankstesnį Gazos konfliktą, palaikus. Izraelis teigė nesitikintis, kad pirmadienį bus grąžinti visi negyvi įkaitai.
Tarp asmenų, kuriuos Izraelis turėtų paleisti mainais, yra 250 saugumo sumetimais sulaikytų žmonių, įskaitant daugybę asmenų, nuteistų dėl izraeliečių nužudymo, o apie 1,7 tūkst. žmonių Izraelio kariuomenė sulaikė karo metu Gazos Ruože.
2023 m. spalio 7 d. smogikai per beprecedentį „Hamas“ išpuolį prieš Izraelį, kuris nusinešė 1 tūkst. 219 žmonių, daugiausia civilių, gyvybes, pagrobė 251 įkaitą. Per ankstesnius ugnies nutraukimus buvo išlaisvinta daugybė įkaitų, tačiau dar buvo likę 47 belaisviai. Tų įkaitų, kurie liko nelaisvėje, šeimos gyveno nuolat jusdamos skausmą ir nerimaudamos dėl savo artimųjų.
„Atgimimas“
Paliaubos palengvėjimą atnešė ir Gazos Ruože, tačiau kadangi per karą su žeme buvo sulyginta didelė šios teritorijos dalis, kelias atsigavimo link išlieka ilgas.
Tuo tarpu okupuoto Vakarų Kranto Ramalos mieste Izraelio paleistus palestiniečių kalinius pasitiko tokia didelė šūkaujančių žmonių minia, kad jiems buvo sunku išlipti iš autobuso, atvežusio juos iš kalėjimo.
„Tai neapsakomas jausmas, atgimimas“, – naujienų agentūrai AFP sakė ką tik paleistas Mahdi Ramadanas, apsuptas savo tėvų, su kuriais jis sakė praleisiąs savo pirmąjį vakarą laisvėje.
D. Trumpo vizitu Artimuosiuose Rytuose siekiama skirti dėmesį jo vaidmeniui sudarant praėjusią savaitę pasiektą susitarimą dėl paliaubų ir įkaitų paleidimo, tačiau jis rengiamas tvyrant neaiškumui, nes Izraelis ir „Hamas“ derasi dėl tolesnių veiksmų. Kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, D. Trumpas atmetė būgštavimus, ar paliaubos laikysis.
„Manau, kad laikysis“, – sakė jis.
D. Trumpas rugsėjo pabaigoje paskelbė 20 punktų planą dėl Gazos Ruožo, kuris padėjo nutraukti ugnį.
Egipte D. Trumpas ir prezidentas Abdelas Fattahas al-Sisi surengs pasaulio lyderių aukščiausiojo lygio susitikimą, kad būtų paremtas jo planas nutraukti karą Gazos Ruože ir skatinti taiką Artimuosiuose Rytuose.
Nors susitikime laukiama palestiniečių prezidento Mahmudo Abbaso, Benjamino Netanyahu biuras nurodė, kad Izraelio premjeras nedalyvaus, nes prasideda religinė šventė.
„Garantijos“
Susitikime D. Trumpas sieks išsklaidyti tam tikrą netikrumą dėl kitų taikos plano etapų, įskaitant tai, kad „Hamas“ atsisako nusiginkluoti, o Izraelis neįsipareigojo visiškai pasitraukti iš nuniokotos teritorijos.
D. Trumpas primygtinai tvirtino turįs abiejų pusių ir kitų svarbių regiono žaidėjų „garantijas“ dėl susitarimo pradinio ir būsimų etapų. Jis pridūrė, kad naujas Gazos Ruožo valdymo organas, kuriam pagal planą vadovautų pats D. Trumpas, bus įsteigtas „labai greitai“.
Vadovaujantis planu, tuo metu, kai Izraelis vykdys dalinį pasitraukimą iš Gazos Ruožo, jį pakeis daugiašalės pajėgos, kurių veiklą koordinuos JAV vadovaujamas valdymo centras Izraelyje.
„Hamas“ atstovas Hazemas Qassemas pirmadienį paragino D. Trumpą ir susitarimo dėl Gazos Ruožo tarpininkus „toliau stebėti Izraelio elgesį ir užtikrinti, kad jis neatnaujintų agresijos prieš mūsų žmones“.
Per Izraelio kampaniją Gazos Ruože žuvo mažiausiai 67 tūkst. 869 žmonės, rodo šios „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais. Juose žmonės neskirstomi į civilius ir smogikus, tačiau jie rodo, kad daugiau nei pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!