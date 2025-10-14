Malaizijos URM: Donaldas Trumpas dalyvaus pasirašant Tailando ir Kambodžos taikos susitarimą

Donaldas Trumpas „nekantriai laukia, kada galės tapti Tailando ir Kambodžos taikos susitarimo liudininku“, Kvala Lumpūre surengtoje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė Mohamadas Hasanas.
Liepą per penkias dienas trukusius Kambodžos ir Tailando karo veiksmus žuvo mažiausiai 43 žmonės, teritoriniam ginčui peraugus į pasienio susirėmimus.
Po D. Trumpo skambučių ir Malaizijos ministro pirmininko Anwaro Ibrahimo (Anvaro Ibrahimo) – regioninio bloko ASEAN pirmininko – bei Kinijos derybininkų delegacijos tarpininkavimo buvo sudarytos paliaubos.
JAV vadovas turėtų dalyvauti Malaizijos sostinėje vyksiančiame Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) aukščiausiojo lygio susitikime spalio 26–28 dienomis.
Kambodžos ministras pirmininkas Hun Manetas anksčiau pareiškė, kad nominavo JAV prezidentą Nobelio taikos premijai, įvertindamas jo nuopelnus „novatoriškai diplomatijai“, padėjusiai nutraukti susirėmimus.
Tailando premjeras Anutinas Charnvirakulas (Anutinas Čarnvirakulas) praėjusią savaitę sakė, kad gavo D. Trumpo laišką, kuriame JAV lyderis teigė norįs, kad konfliktuojančios kaimynės išspręstų įtampą.
