  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Kinija sako, kad JAV prekybos kare „kovos iki galo“

2025-10-14 09:19 / šaltinis: ELTA
2025-10-14 09:19

JAV prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie naujus aukštus muitus Kinijai, Pekinas pareiškė neketinąs keisti savo sprendimų. Kinija laikosi nuoseklios pozicijos „prekybos ir muitų kare“, sakė Prekybos ministerijos atstovas.

0

„Jei norite kovoti iki galo, mes kovosime iki galo, – kalbėjo jis. – Jei norite derėtis, mūsų durys atviros“.

Pekinas kritikavo prieštaringą JAV administracijos elgesį.

„JAV negali tuo pat metu ieškoti dialogo ir grasinti naujomis ribojančiomis priemonėmis”, - sake atstovas. Tai esą „nekorektiška“ Kinijos atžvilgiu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reaguodamas į Kinijos sprendimą sugriežtinti retųjų žemių elementų eksporto kontrolę, D. Trumpas penktadienį paskelbė įvesiantis papildomus 100 proc. muitus Kinijai. Prekybos ministerija Pekine tada pareiškė, kad D. Trumpo muitų politika liudija „dvigubą moralę“.

Tačiau jau sekmadienį D. Trumpas švelnino toną.

„Nesijaudinkite dėl Kinijos, viskas bus gerai“, – teigė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“. JAV nori „padėti Kinijai, o ne kenkti“.

indeliai.lt

