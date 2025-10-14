Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV žiniasklaidos priemonės nesutinka su naujomis Pentagono spaudos leidimų taisyklėmis

2025-10-14 08:42
2025-10-14 08:42

Keletas žinomų JAV žiniasklaidos priemonių atsisakė sutikti su nauja Gynybos departamento spaudos leidimų politika, nustatančia ribojimus, ką gali skelbti akredituoti žurnalistai.

Pentagonas savo internetinei kariaunai suteikė leidimą pulti (nuotr. SCANPIX)

Keletas žinomų JAV žiniasklaidos priemonių atsisakė sutikti su nauja Gynybos departamento spaudos leidimų politika, nustatančia ribojimus, ką gali skelbti akredituoti žurnalistai.

Žurnalistai turi iki antradienio 17.00 val. (21.00 val. Grinvičo laiku) sutikti su naujomis gairėmis, kurios buvo peržiūrėtos po to, kai didelio pasipriešinimo sulaukė pirmasis projektas, nustatantis, kad informacija „turi būti patvirtinta atitinkamo įgalioto pareigūno prieš ją paskelbiant, net jei ji nėra įslaptinta“, teigiama JAV pranešimuose.

Pentagono spaudos asociacija (PPA), atstovaujanti departamento veiklą nušviečiantiems žurnalistams, pareiškime, kurį išplatino JAV žiniasklaida, teigė, kad atnaujintos taisyklės vis dar „atrodo skirtos laisvai spaudai užgniaužti ir mums potencialiai gali būti keliamos baudžiamosios bylos už tai, kad paprasčiausiai dirbame savo darbą“.

Laikraščiai „New York Times“, „Washington Post“, „The Atlantic“ ir CNN pareiškė, kad nesutiks su atnaujinta Pentagono politika, teigdami, kad ji pažeidžia JAV Konstitucijos pirmąją pataisą, kuria užtikrinama teisė į žodžio laisvę.

Laikraščio „Washington Post“ vyriausiasis redaktorius Mattas Murray‘us pirmadienį sakė: „Siūlomi apribojimai pažeidžia Pirmosios pataisos apsaugą, nes be būtino reikalo riboja informacijos rinkimą ir skelbimą“.

„The Atlantic“ vyriausiasis redaktorius Jeffrey Goldbergas pirmadienį sakė: „Reikalavimai pažeidžia mūsų teises į Pirmąją pataisą ir amerikiečių, norinčių žinoti, kaip naudojami mokesčių mokėtojų finansuojami kariniai ištekliai ir personalas, teises“.

„New York Times“ Vašingtono biuro vadovas Richardas Stevensonas penktadienį pareiškė, kad naujoji politika „grasina bausti... [žurnalistus] už įprastą naujienų rinkimą, kurį saugo Pirmoji pataisa“.

Gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas platformoje „X“ teigė, kad viskas, ko prašoma naujosiose taisyklėse, yra: „Spauda nebeklajoja laisvai“, „spauda privalo nešioti matomą ženklelį“ ir „akredituota spauda nebegali kurstyti daryti nusikalstamas veikas“.

P. Hegsethas į „Times“, „Post“ ir „The Atlantic“ pareiškimus atsakė ranka mojuojančiu emodžiu.

Anksčiau šiais metais P. Hegsethas buvo kritikuojamas už tai, kad dalyvavo „Signal“ grupiniame pokalbyje, kuriame buvo aptariami slapti kariniai planai dėl kovą planuotos atakos prieš Irano remiamą hučių kovotojų grupuotę Jemene. J. Goldbergas, kuris per klaidą buvo įtrauktas į vieną iš pokalbių, jau po smūgių sakė, kad galėjo tiesiogiai sekti planus apie būsimus karinius veiksmus.

P. Hegsethas patyrė papildomą spaudimą po pranešimų, kad jis taip pat dalijosi informacija apie Jemeno ataką su savo žmona ir broliu atskirame „Signal“ grupės pokalbyje.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nuolat kritikuoja pripažintas žiniasklaidos priemones, vadindamas jas „netikrų naujienų žiniasklaida“, ir susidoroja su valdžios politiką kritikuojančia spauda.

Viena svarbiausių naujienų agentūrų pasaulyje, turinti tvirtą reputaciją JAV ir užsienyje, „Associated Press“ buvo pašalinta iš Baltųjų rūmų spaudos atstovų grupės už tai, kad atsisakė Meksikos įlanką vadinti „Amerikos įlanka“, kaip nurodė D. Trumpas. Byla iki šiol  nagrinėjama teismuose.

D. Trumpas yra aiškiai parodęs, kad pirmenybę teikia konservatyvioms žiniasklaidos priemonėms, tokioms kaip „Fox News“ ir kabelinis kanalas „Newsmax“.

CNN pirmadienį citavo „Newsmax“, kad kanalo žurnalistai nesutiks su naujomis Pentagono taisyklėmis, sakydami, kad „reikalavimai yra nereikalingi ir apsunkinantys“.

