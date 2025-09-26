Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Neįprastas Pentagono žingsnis: iš viso pasaulio skubiai sušaukiami kariuomenės vadai – priežastis neatskleidžiama

2025-09-26 07:59 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-26 07:59

JAV gynybos sekretorius Pete’as Hegseth’as nurodė apie 800 generolų ir admirolų susirinkti rugsėjo 30 d., antradienį, JAV jūrų pėstininkų bazėje Kvantike, Virdžinijoje, rašo „The Washington Post“. Pentagonas patvirtino, kad P. Hegsetas kreipsis į kariuomenės vadovybę, tačiau daugiau detalių nepateikė.

Pete'as Hegsethas (nuotr. SCANPIX)
Kalbama apie aukšto rango karininkus, tarnaujančius visame pasaulyje, įskaitant aktyvių karinių konfliktų zonas. „Niekas iš „The Washington Post“ kalbintų šaltinių neprisiminė tokio atvejo, kad JAV gynybos sekretorius būtų vienu metu sukvietęs tiek daug karininkų“, – teigiama publikacijoje. Kai kurie pareigūnai išreiškė susirūpinimą dėl tokio masto susibūrimo saugumo.

Neįprastas sprendimas ir galimi pokyčiai Pentagone

„The Washington Post“ šaltiniai taip pat nustebo, kad buvo iškviesti karininkai, tarnaujantys užsienyje, ypač Azijos ir Ramiojo vandenyno regione. „Tai keista“, – sakė vienas pašnekovas.

P. Hegsetas anksčiau paskelbė apie esminius Pentagono pertvarkymus. Tarp jų – sprendimas sumažinti generolų skaičių 20 proc. bei kelių aukšto rango karininkų atleidimas be oficialaus paaiškinimo, rašo BBC.

P. Hegsetas, buvęs televizijos komentatorius ir kariuomenės veteranas, vadovauja Pentagonui nuo 2025 m. pradžios. Jo sprendimai jau sulaukė kritikos JAV Kongrese – dalis politikų teigia, kad jis gali pernelyg politizuoti kariuomenę. Be to, kai kurie apžvalgininkai svarsto, jog masinis vadų sukvietimas gali būti susijęs su JAV karinės strategijos Azijoje peržiūra ar pasirengimu galimiems konfliktams su Kinija.Nors oficialiai susitikimo tikslas neatskleistas, informacijose minima, kad susirinkime dalyvaus visi karininkai su laipsniu nuo brigados generolo (ir jų patarėjai).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

