  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Witkoffas artimiausiomis dienomis tikisi proveržio dėl Artimųjų Rytų

2025-09-25 10:24 / šaltinis: BNS
2025-09-25 10:24

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį sakė, kad artimiausiomis dienomis tikisi proveržio dėl Gazos Ruožo ir kad Baltųjų rūmų šeimininkas Artimųjų Rytų regiono šalims pateikė planą.

Steve'as Witkoffas  (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiuntinys Steve'as Witkoffas trečiadienį sakė, kad artimiausiomis dienomis tikisi proveržio dėl Gazos Ruožo ir kad Baltųjų rūmų šeimininkas Artimųjų Rytų regiono šalims pateikė planą.

0

S. Witkoffas, kuris taip pat yra D. Trumpo draugas, sakė, kad JAV prezidentas pasidalijo idėjomis antradienį Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose susitikęs su kelių arabų ir musulmoniškų šalių atstovais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pateikėme tai, ką vadiname Trumpo 21 punkto planu taikai Artimuosiuose Rytuose ir Gazos (Ruože)", – sakė S. Witkoffas.

„Manau, juo atsižvelgiama į Izraelio susirūpinimą, taip pat į visų kaimynų regione susirūpinimą“, – sakė jis ne pelno organizacijos „Concordia“ surengtame viršūnių susitikime JT Generalinės Asamblėjos kuluaruose.

„Viliamės, galėčiau pasakyti, net esame tikri, kad artimiausiomis dienomis galėsime paskelbti apie tam tikrą proveržį“, – kalbėjo S. Witkoffas. 

Plano detalių jis nepateikė.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kuris antradienį taip pat susitiko su JAV prezidentu, sakė manantis, kad plane bus jo D. Trumpui pateiktų elementų.

E. Macronas stumia planą, numatantį, be kitų dalykų, palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ išardymą ir tarptautines pajėgas karo nuniokotam Gazos Ruožui stabilizuoti.

„Jungtinės Valstijos, taip sakant, dabar tai absorbuos“, – teigė E. Macronas interviu televizijai „France 24“ ir radijui „Radio France Internationale“.

„Galvoju, kad jei galėtume sutelkti visus – Jungtines Valstijas, arabus, europiečius – aplink šį taikos planą, galėtume turėti rezultatą“, – sakė Prancūzijos prezidentas.

E. Macronas pirmadienį taip pat vadovavo viršūnių susitikimui, pripažinusiam palestiniečių valstybę. Šiai iniciatyvai kategoriškai nepritaria D. Trumpas ir Izraelis.

Tačiau E. Macronas sakė, kad D. Trumpas prisideda prie tų, kas nepritaria Vakarų Kranto aneksijai. Aneksuoti šią teritoriją grasino Izraelio dešiniojo sparno ministrai, siekdami sužlugdyti palestiniečių valstybės perspektyvas.

S. Witkoffas ir D. Trumpas ne kartą reiškė viltis dėl beveik dvejus metus trunkančio karo Gazos Ruože užbaigimo.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) praėjusią savaitę lankydamasis Izraelyje nebuvo toks entuziastingas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Bulvių mylėtojas Lukašenka – ant dietos: „Vakar nusidėjau – suvalgiau“ (nuotr. SCANPIX)
Cichanouskaja siunčia įspėjimą Trumpui: ragina saugotis Lukašenkos
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas apkaltino kraštutinius kairiuosius kurstant smurtą prieš imigracijos pareigūnus
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užsipuolė transliuotojo ABC sprendimą dėl Kimmelio: prakalbo apie teismus
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Jungtinėse Tautose Kolumbijos prezidentas paragino pradėti prieš Trumpą baudžiamąjį procesą

