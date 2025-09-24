Erdoganas papuolė į nepavydėtiną situaciją: gatvėje reikėjo aiškintis su pareigūnais

Turkijos lyderis sustabdytas, nes reikėjo praleisti JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežą.
R. T. Erdogano apsauga ėmė ginčytis su policija.
Iš paskelbto vaizdo įrašo galima manyti, kad Turkijos lyderis buvo nepatenkintas šia situacija.
Užfiksuota, kaip jo apsauga ginčijasi su pareigūnais, bando pašalinti barikadą.
Pats R. T. Erdoganas šią sceną stebėjo iš šono.
😄Police in New York stopped Erdogan's convoy to let Trump’s pass: footage shows Erdogan’s security arguing with police— NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2025
An incident occurred in New York when police stopped the convoy of Turkish President Recep Tayyip Erdogan to let Donald Trump's convoy pass. Erdogan was… https://t.co/RnFW52mYLg pic.twitter.com/w0oRjBodph
Niujorke Macronas priverstas eiti pėsčiomis, nes gatvės uždarytos dėl Trumpo kortežo
Su panašia situacija anksčiau šią savaitę susidūrė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis turėjo eiti Niujorko gatvėmis pėsčiomis, nes jo automobilis buvo priverstas sustoti dėl pravažiuojančio JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežo.
E. Macronas, atvykęs į Niujorką dalyvauti JT generalinėje Asamblėjoje, ir jį lydintys asmenys pirmadienį tęsė kelionę pėsčiomis, kai jų automobilis negalėjo važiuoti toliau dėl užblokuoto kelio, pranešė šaltiniai iš Prancūzijos prezidento aplinkos.
Eidamas E. Macronas paskambino D. Trumpui – šį pokalbį šaltiniai apibūdino kaip „labai šiltą ir draugišką skambutį, kuris suteikė progą aptarti keletą tarptautinių klausimų“.
Pirmadienio vakarą darytame vaizdo įraše matyti, kaip policijos pareigūnas praneša E. Macronui, kad jis negalės pravažiuoti pro užtvarus, ir, akivaizdžiai sutrikęs, atsiprašo už sukeltus nepatogumus.
Po to matyti, kaip E. Macronas kažkam skambina.
„Kaip sekasi?“ – sako jis, kai kitas asmuo atsiliepia.
„Žinote, ką? Stoviu gatvėje, nes viskas uždaryta dėl jūsų“, – priduria jis.
Per kasmetinius JT Generalinės Asamblėjos debatus Niujorke Manhatano Turtle Bay rajone taikomos griežtos saugumo priemonės, nes į šią vietą suvažiuoja dešimtys valstybių ir vyriausybių vadovų.
Daugybė gatvių aplink JT būstinę prie East River sąsiaurio yra visiškai uždarytos, o kitomis galima pravažiuoti tik su specialiais leidimais.
