Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas užsipuolė transliuotojo ABC sprendimą dėl Kimmelio: prakalbo apie teismus

2025-09-24 12:01 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 12:01

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį užsipuolė transliuotojo ABC sprendimą į eterį sugrąžinti televizijos laidų vedėją Jimmy Kimmelį ir leido suprasti, kad prieš šį tinklą gali imtis teisinių veiksmų.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį užsipuolė transliuotojo ABC sprendimą į eterį sugrąžinti televizijos laidų vedėją Jimmy Kimmelį ir leido suprasti, kad prieš šį tinklą gali imtis teisinių veiksmų.

REKLAMA
0

„Negaliu patikėti, kad melagienas skleidžiantis ABC grąžino Jimmy Kimmelį į darbą“, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis apkaltino vėlyvojo vakaro laidų vedėją, kad šis yra demokratų „ranka“, ir pavadino tai neteisėta parama rinkimų kampanijai, nors jokių įrodymų šiam savo teiginiui pagrįsti nepateikė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, šiuo atžvilgiu ABC išbandysime“, – rašė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad paskutinį kartą, kai padavė tinklą į teismą, šis jam sumokėjo milijonus dolerių, ir užsiminė, kad šiuo atveju kompensacija gali būti dar didesnė.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę po J. Kimmelio išsakytų komentarų apie šį mėnesį įvykdytą mirtiną išpuolį prieš konservatorių aktyvistą Charlie‘į Kirką ABC „artimiausiam laikotarpiui“ sustabdė jo pokalbių laidos transliacijas.

REKLAMA

Savo laidoje J. Kimmelis užsiminė, kad įtariamasis šaulys Tyleris Robinsonas galėjo būti susijęs su D. Trumpo judėjimu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA).

D. Trumpas pasidžiaugė, kad sprendimas pašalinti laidą iš eterio yra „puiki žinia Amerikai“, ir paragino tinklus atsisakyti ir kitų televizijos laidų vedėjų, įskaitant Sethą Meyersą ir Jimmy Falloną, kurie dažnai pajuokia respublikoną prezidentą, politinį melą atskleisdami savo komiškomis replikomis.

REKLAMA
REKLAMA

Nors J. Kimmelis sugrįš į ABC, ne visos su šiuo JAV tinklu susijusios vietinės stotys sutiko antradienį vėl pradėti transliuoti jo vėlyvąją pokalbių laidą.

Televizijos stoties savininkė kompanija „Nexstar“ teigė, kad kol kas neleis rodyti laidos savo vietiniuose kanaluose, kuriais transliuojamas ir stoties ABC turinys.

Pirmiau kita transliuotojų grupė „Sinclair“ platformoje „X“ skelbė, kad „nutrauks laidos „Jimmy Kimmel Live!“ transliacijas visose mūsų ABC partnerių stotyse ir pakeis ją naujienų programomis. Vertinant galimybę grąžinti laidą, vyksta diskusijos su ABC.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kompanija „Walt Disney“, kuriai priklauso ABC, teigė, kad sprendimu sustabdyti laidos transliacijas buvo siekiama išvengti dar labiau įkaitinti jau ir taip įtemptą politinį klimatą. Ji pridūrė, kad kai kurios J. Kimmelio remarkos buvo netinkamos ir kad pastarosiomis dienomis su J. Kimmeliu buvo daug kalbama, o galiausiai buvo nuspręsta grąžinti laidą į eterį.

Šis incidentas JAV sukėlė diskusijas, kokiais būdais galima aptarinėti Ch. Kirko mirtį. Jo griežtos konservatyvios pažiūros labai skaldė visuomenę, o kritikai teigia, kad D. Trumpo administracijos grasinimai imtis veiksmų prieš komentuotojus atspindi spaudos ir žodžio laisvių eroziją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas užsipuolė Europą (4)
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Trumpas „Antifa“ paskelbė vidaus teroristine organizacija
Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
Trumpas: investicijos į „TikTok“ veiklą JAV sudomino Murdochų šeimą (1)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas nužudytą Charlie Kirką pavadino savo kartos milžinu (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų