TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Policijai sustabdžius Macroną šis skambino Trumpui: „Kaip sekasi? Spėk, ką!“

2025-09-24 10:03 / šaltinis: BNS
2025-09-24 10:03

Niujorke į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją atvykusio Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono nuostabai jį, iš JT būstinės skubėjusį į vieną susitikimą, sustabdė policija, nes gatvę blokavo JAV prezidento Donaldo Trumpo kortežas.

Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)

0

E. Macronui teko griebtis telefono.

„Kaip sekasi? Spėk, ką! Aš laukiu gatvėje, nes dėl tavęs viskas uždaryta“, – sklandžia anglų kalba D. Trumpui pasakė E. Macronas. Tai matyti filmuotoje medžiagoje, kurią transliavo BFMTV ir internetinė žiniasklaidos priemonė „Brut“.

Telefono skambutis niekaip nepadėjo atblokuoti gatvės ir E. Macronas toliau pėsčiomis keliavo į susitikimą Prancūzijos konsulate. Jis turėjo vakarieniauti su JT generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu.

Tačiau ėjimas pėsčiomis leido jam tęsti pokalbį su Amerikos vadovu. E. Macronas sakė, kad taip pat norėjo aptarti padėtį Gazos Ruože.

„Prezidentas pasinaudojo proga einant paskambinti Donaldui Trumpui ir labai šiltai bei draugiškai pasikalbėti“, – sakė Prancūzijos prezidentūros pareigūnas, prašęs nenurodyti jo pavardės.

Pasak jo, tai sudarė sąlygas apsikeisti atnaujinta informacija keliais tarptautiniais klausimais.

D. Trumpas griežtai kritikavo E. Macroną dėl sprendimo pripažinti Palestinos valstybę.

Tačiau teigiama, kad abu vyrus sieja šilti asmeniniai santykiai. Jie yra entuziastingai spaudę vienas kitam ranką, o dar prieš D. Trumpo inauguraciją antrai kadencijai Prancūzijos vadovas pakvietė jį į Paryžiaus Dievo Motinos katedros (Notre-Dame de Paris) atidarymą.

