  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas: investicijos į „TikTok“ veiklą JAV sudomino Murdochų šeimą

2025-09-22 12:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 12:07

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad tarp investuotojų, kurie perims platformos „TikTok" kontrolę šalyje, galėtų būti žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas ir jo vyriausiasis sūnus Lachlanas.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pareiškė, kad tarp investuotojų, kurie perims platformos „TikTok“ kontrolę šalyje, galėtų būti žiniasklaidos magnatas Rupertas Murdochas ir jo vyriausiasis sūnus Lachlanas.

REKLAMA
0

Nacionalinio saugumo sumetimais JAV atkakliai siekia perimti „TikTok" veiklos valdymą šalyje iš patronuojančios kinų bendrovės „ByteDance" rankų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas jau ne kartą atidėjo platformos uždraudimo įsigaliojimą, kol buvo ieškoma sandėrio.

REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas derėjosi su Pekinu dėl platformos veiklos JAV pardavimo investuotojų konsorciumui, kurį pats apibūdina kaip „patriotus". Tarp šių D. Trumpas jau buvo minėjęs savo sąjungininką, technologijų milžino „Oracle" vadovą Larry Ellisoną bei verslininką Michaelą Dellą.

REKLAMA

Sekmadienį į šį sąrašą jis įtraukė daugiau pavardžių.

„Nenorėčiau jums to sakyti, bet į jį įtrauktas vyras vardu Lachlanas... Manau, kad tai Lachlanas Murdochas", – sakė D. Trumpas, duodamas interviu kanalui „Fox News".

„Grupėje tikriausiai bus ir Rupertas. Manau, jie bus grupėje. Bus dar keletas kitų, tikrai puikių žmonių, labai gerai žinomų žmonių", – pridūrė jis. 

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau šį mėnesį dešiniųjų pažiūrų žiniasklaidos magnato R. Murdocho vaikai pasiekė susitarimą po ilgai trukusio teisinio ginčo dėl žiniasklaidos imperijos kontrolės, įtvirtindami jo vyriausiojo sūnaus Lachlano vadovavimą bendrovei.

L, Murdochas, kuris pagal susitarimą oficialiai perėmė „Fox News" ir „News Corp" valdymą, yra R. Murdocho vyriausiasis sūnus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

R. Murdochas per savo valdymo bendrovei laikotarpį sukūrė dešiniosios pakraipos konservatyvią žiniasklaidos imperiją, apimančią Jungtines Valstijas, Didžiąją Britaniją ir Australiją.

Šeštadienį Baltieji rūmai pranešė, kad naujosios bendrovės, kuri kontroliuos „TikTok" veiklą JAV, valdyboje dominuos JAV piliečiai ir kad susitarimas gali būti pasirašytas „artimiausiomis dienomis".

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
