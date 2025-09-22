Trumpas nužudytą Charlie Kirką pavadino savo kartos milžinu

„Mažiau nei prieš dvi savaites iš mūsų šalies buvo atimtas vienas ryškiausių mūsų laikų šviesulių. Savo kartos milžinas ir, visų pirma, atsidavęs vyras, tėvas, sūnus, krikščionis ir patriotas“, – susirinkusiai miniai pasakė D. Trumpas.
31 metų Ch. Kirkas buvo nušautas rugsėjo 10 dieną, kai dalyvavo viename renginyje Jutos universiteto miestelyje. Jo nužudymas sukėlė aršias diskusijas apie smurtą, padorumą ir žodžio laisvę gilaus politinio susiskaldymo eroje.
Grandioziniame renginyje su krikščioniška retorika ir pagyromis vyrui, kurį daugelis kalbėjusiųjų vadino kankiniu, 79 metų respublikonų prezidentas sakė, jog Ch. Kirkas buvo nužudytas „todėl, kad pasisakydavo už laisvę ir teisingumą“, už „Dievą ir šalį, (...) ir sveiką protą“.
Renginys, kuriame taip pat dalyvavo daug D. Trumpo administracijos pareigūnų, sulaukė didžiulio dėmesio, saugumas buvo itin sustiprintas, o kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės lygino jį su valstybinėmis laidotuvėmis.
Prieš D. Trumpo kalbą dešimtims tūkstančių susirinkusiųjų kalbėjo tokie pareigūnai kaip viceprezidentas J. D. Vance'as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas.
„Galvojote, kad galit nužudyti Charlie Kirką? Jūs padarėt jį nemirtingą“, – sakė D. Trumpo patarėjas Stephenas Milleris. Jis žadėjo „išgelbėti šią civilizaciją, išgelbėti Vakarus“.
Tarp kitų kalbėtojų buvo dešiniojo sparno žiniasklaidos veidas Tuckeris Carlsonas, Baltųjų rūmų personalo vadovė Susan Wiles, Nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard.
Renginio šeimininkė buvo Ch. Kirko įkurta įtakinga jaunimo veiksmų kampanijos grupė „Turning Point USA“, kuriai dabar vadovauja jo našlė Erika Kirk. Ji taip pat kalbėjo ceremonijoje.
„Tas jaunuolis, aš jam atleidžiu“, – pasakė E. Kirk, turėdama galvoje įtariamą vyro žudiką, 22 metų Tylerį Robinsoną (Tailerį Robinsoną). Tokį jos gestą minia palydėjo ovacijomis.
Valstijos pareigūnai apkaltino T. Robinsoną žmogžudyste ir siekia jam mirties bausmės.
Sekmadienio renginyje D. Trumpas sėdėjo šalia milijardieriaus Elono Musko. Šis, trumpai pavadovavęs vadinamajam Vyriausybės efektyvumo departamentui (DOGE) susipyko su prezidentu ir pasitraukė iš administracijos, bet sekmadienį abu vyrai kalbėjosi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!