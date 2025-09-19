Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas susitiks su Xi Jinpingu: kitąmet ir pats vyks į Kiniją

2025-09-19 19:02 / šaltinis: BNS
2025-09-19 19:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu po kiek daugiau nei mėnesio Pietų Korėjoje vyksiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono aukščiausiojo lygio susitikime, o kitąmet pats vyks į Kiniją.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pareiškė, kad susitiks su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu po kiek daugiau nei mėnesio Pietų Korėjoje vyksiančiame Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono aukščiausiojo lygio susitikime, o kitąmet pats vyks į Kiniją.

0

Po pokalbio su Xi Jinpingu socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše D. Trumpas jųdviejų pokalbį pavadino „labai produktyviu“ ir pridūrė, kad Kinijos lyderis savo ruožtu atvyks į Jungtines Valstijas „tinkamu laiku“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas taip pat tvirtino, kad per pokalbį buvo padaryta pažanga siekiant susitarimo dėl  „TikTok“ programėlės.

„Padarėme pažangą daugeliu labai svarbių klausimų, įskaitant Prekybą, Fentanilį, būtinybę užbaigti Karą tarp Rusijos ir Ukrainos bei „TikTok“ Susitarimo patvirtinimą“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.

