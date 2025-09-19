Trumpas susitiks su Xi Jinpingu: kitąmet ir pats vyks į Kiniją

Po pokalbio su Xi Jinpingu socialiniuose tinkluose paskelbtame įraše D. Trumpas jųdviejų pokalbį pavadino „labai produktyviu“ ir pridūrė, kad Kinijos lyderis savo ruožtu atvyks į Jungtines Valstijas „tinkamu laiku“.
JAV prezidentas taip pat tvirtino, kad per pokalbį buvo padaryta pažanga siekiant susitarimo dėl „TikTok“ programėlės.
„Padarėme pažangą daugeliu labai svarbių klausimų, įskaitant Prekybą, Fentanilį, būtinybę užbaigti Karą tarp Rusijos ir Ukrainos bei „TikTok“ Susitarimo patvirtinimą“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“.
