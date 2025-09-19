Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Orbanas žada kovoti su „Antifa“ kaip Trumpas

2025-09-19 14:27 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 14:27

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas penktadienį pažadėjo sekti JAV prezidento Donaldo Trumpo pavyzdžiu ir kovoti su kairiųjų pažiūrų antifašistiniu judėjimu „Antifa".

Viktoras Orbanas (nuotr. SCANPIX)

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas penktadienį pažadėjo sekti JAV prezidento Donaldo Trumpo pavyzdžiu ir kovoti su kairiųjų pažiūrų antifašistiniu judėjimu „Antifa“.

„Atėjo laikas Vengrijai paskelbti organizacijas kaip „Antifa“ teroristinėmis, sekant amerikiečių pavyzdžiu“, – valstybiniam transliuotojui pareiškė dešiniųjų pažiūrų V. Orbanas.

Anksčiau šią savaitę D. Trumpas sakė, kad „Antifa“ bus priskirta teroristinėms organizacijoms.

Tačiau neaišku, kaip tai būtų įgyvendinama, ypač turint omenyje, kad judėjimas neturi centralizuotos struktūros.

Ekspertai taip pat atkreipė dėmesį, kad nėra teisinių svertų pagal kuriuos prezidentas galėtų paskelbti „Antifa“ teroristine grupuote, nes tai gali būti taikoma tik užsienio organizacijoms.

V. Orbanas taip pat nesileido į smulkmenas, bet pritarė D. Trumpo idėjai ir sakė, kad Vengrija imsis panašių veiksmų. Jis apibūdino „Antifa“ kaip „smurtaujančią ir nusikalstamą jėgą, kuri puola taikius žmones Vengrijoje“.

„Vieni buvo sumušti beveik iki mirties, o kiti tapo Europos Parlamento nariais, pamokslaujančiais Vengrijai apie teisės viršenybę ir leftistinę politiką“, – sakė V. Orbanas, turėdamas omenyje 2023 m. vasario mėnesį įvykusius susirėmimus Budapešte.

Tada antifašistai iš užsienio atvyko į Vengriją protestuoti prieš kraštutinius dešiniuosius, bet kilo susirėmimai. Dėl šių įvykių Vokietijoje ir Vengrijoje vyksta teismo procesai. Kai kurie įtariamieji buvo suimti, o kiti pasidavė patys. Viena iš jų buvo kairiųjų pažiūrų italė politikė Ilaria Salis, vėliau tapusi Europos Parlamento nare.

