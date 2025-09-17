Trumpo rūstybės era įsibėgėja? Po skambios žmogžudystės taikosi net į savus

Pirmadienį Trumpas pareiškė, kad sieks pripažinti „Antifa“ teroristine organizacija. Be to, jis pateikė 15 mlrd. JAV dolerių vertės ieškinį prieš „The New York Times“, kurį pavadino „vienu blogiausių ir labiausiai išsigimusių laikraščių mūsų šalies istorijoje, tapusiu faktišku radikaliosios kairės Demokratų partijos ruporu“.
Trumpo retorika nukreipta į „radikaliąją kairę“ ir organizacijas, kurios esą remia politinį smurtą, rašo „The Times“. JAV prezidento patarėjas Stephenas Milleris pareiškė, kad administracija planuoja „sunaikinti didžiulį vidaus teroro judėjimą“. Generalinė prokurorė Pam Bondi pridūrė: „Yra žodžio laisvė, bet yra ir neapykantos kalba. Jai nėra vietos mūsų visuomenėje, ypač dabar, po to, kas nutiko Charlie.“
„The Times“ pabrėžia, kad kritikai šiuos veiksmus vertina kaip Trumpo keršto politiką ir dar vieną posūkį link autoritarizmo. Buvęs George’o W. Busho kalbų rašytojas Davidas Frumas priminė, jog dar balandį Trumpas savo iniciatyva įsakė pradėti tyrimą prieš Demokratų partijos smulkios paramos rinkimų platformą ActBlue. 2024 m. rinkimų cikle ši surinko 3,8 mlrd. JAV dolerių, beveik dvigubai daugiau nei respublikonų WinRed.
Pasak Frumo, prezidentas ir jo aplinka viešai grasina naudoti valstybės galią ne nusikaltėliams, o politiniams priešininkams, žmonėms, kurie yra prieš jį ir renka lėšas opozicijai. Jis šiuos veiksmus sieja su platesne strategija – rinkimų apygardų perbraižymu ir bandymu išlaikyti Atstovų Rūmus Respublikonų rankose po kitų metų JAV Kongreso rinkimų.
„Aš esu jūsų kerštas“
Primenama, kad dar 2023 m. kovo mėnesį, po dviejų apkaltų ir vadinamų „raganų medžioklių“, Trumpas per konservatorių konferenciją pareiškė: „Aš esu jūsų karys. Aš esu jūsų teisingumas. Ir tiems, kurie buvo išduoti – aš esu jūsų kerštas.“
Grįžęs į valdžią jis tą pačią pirmą dieną pasirašė įsaką, kuriame numatyta „užtikrinti atsakomybę už ankstesnės administracijos federalinės valdžios panaudojimą prieš Amerikos žmones“. Buvo atleista daugybė pareigūnų, tyrusių Trumpo veiksmus, o jų advokatų kontoroms darytas spaudimas mokėti reparacijas.
Kitas pirmosios dienos įsakymas suteikė malonę beveik visiems, nuteistiems už 2021 m. sausio 6-osios riaušes Kapitolijuje. Dokumente buvo teigiama, kad tai „nutraukia rimtą nacionalinę neteisybę ir pradeda tautinio susitaikymo procesą“.
Keršto politika kaip nuolatinė politinė linija
„The Times“ pažymi, kad šie žingsniai buvo pristatyti kaip teisingumo ir sąžiningumo atkūrimas, tačiau iš tikrųjų jie buvo nukreipti į atsilyginimą oponentams. Pats Trumpas dar 2011 m. yra sakęs: „Jei jie tave apgauna, atkeršyk dešimt kartų stipriau. Aš tikrai tuo tikiu.“
Trumpo rėmėjai reikalauja, kad būtų imtasi griežtesnių veiksmų prieš kairiuosius. Sausio 6-osios riaušių interpretavimas kaip „taikus protestas“ tapo strategijos pagrindu.
Dešiniojo sparno portalo „The National Pulse“ redaktorius Raheemas Kassamas rašė: „Niekas nebuvo padaryta po to, kai prezidentą Trumpą du kartus bandė nužudyti. Mūsų apgailėtina reakcija po Butlerio pasikėsinimo 2024 m. privedė prie to, kas nutiko Charlie. Kraštutinė kairė – tai jau nebe pokštas, o teroro frakcija. Visi, kas jiems teikė paramą, turi būti ištirti ir, jei reikia, patraukti atsakomybėn.“
Net kai kurie respublikonai sulaukia puolimo. Jutos gubernatorius Spenceris Coxas, kaip ir Kirkas, kvietė dialogui, tačiau buvo viešai išjuoktas Steve’o Bannono, kuris jį pavadino „nacionaline gėda“. Coxas savo ruožtu kritikavo „konflikto verslininkus“, kurie pelnosi radikalizuodami visuomenę.
Vis dėlto istorija greitai juda toliau – sekmadienį Arizonoje numatytas didžiulis Charlie Kirko atminimo renginys.
