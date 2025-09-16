Kalendorius
Žinia iš JAV: Trumpas susitiks su Zelenskiu

2025-09-16 09:43 / šaltinis: BNS ir tv3.lt
2025-09-16 09:43

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kitą savaitę tikriausiai susitiks su Ukrainos kolega Volodymyru Zelenskiu, neprarasdamas vilties tarpininkauti taikos susitarimui, kuriame dalyvautų Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, antradienį pranešė valstybės sekretorius Marco Rubio.

Susitikimo su D. Trumpu metu V. Zelenskis vilkėjo džemperį (nuotr. SCANPIX)

0

D. Trumpas „kelis kartus telefonu kalbėjosi su V. Putinu, kelis sykius susitiko su V. Zelenskiu, o kitą savaitę, jie vėl tikriausiai susitiks Niujorke“, kur lyderiai renkasi į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją, žurnalistams Izraelyje sakė M. Rubio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis kreipėsi į Trumpą: mums reikia aiškios pozicijos

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis paragino JAV prezidentą D. Trumpą užimti „aiškią poziciją“, kad sustabdytų Vladimirą Putiną ir užbaigtų karą Ukrainoje. Apie tai jis kalbėjo interviu „Sky news“.

Jo vertinimu, vienintelis būdas sustabdyti karą yra pirmiausia nustatyti aiškias saugumo garantijas. Ir tai, jo nuomone, galėtų įvykti tik tuo atveju, jei D. Trumpas būtų drąsus.

V. Zelenskis tikisi, jog Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris per prezidento vizitą Jungtinėje Karalystėje šią savaitę išsamiai aptars Ukrainos ateities užtikrinimo klausimus.

„Labai tikiuosi, kad jis (Starmeris – red. past.) galės labai konkrečiai aptarti JAV saugumo garantijas Ukrainai.

Prieš baigiant karą, aš tikrai noriu, kad būtų sudaryti visi susitarimai. Noriu <...> turėti dokumentą, kurį remia JAV ir visi Europos partneriai. Tai labai svarbu.

Kad tai įvyktų, mums reikia aiškios prezidento Trumpo pozicijos“, – pabrėžia jis.

