Žinia iš JAV: Trumpas susitiks su Zelenskiu

D. Trumpas „kelis kartus telefonu kalbėjosi su V. Putinu, kelis sykius susitiko su V. Zelenskiu, o kitą savaitę, jie vėl tikriausiai susitiks Niujorke“, kur lyderiai renkasi į Jungtinių Tautų (JT) Generalinę Asamblėją, žurnalistams Izraelyje sakė M. Rubio.
Zelenskis kreipėsi į Trumpą: mums reikia aiškios pozicijos
Ukrainos prezidentas V. Zelenskis paragino JAV prezidentą D. Trumpą užimti „aiškią poziciją“, kad sustabdytų Vladimirą Putiną ir užbaigtų karą Ukrainoje. Apie tai jis kalbėjo interviu „Sky news“.
Jo vertinimu, vienintelis būdas sustabdyti karą yra pirmiausia nustatyti aiškias saugumo garantijas. Ir tai, jo nuomone, galėtų įvykti tik tuo atveju, jei D. Trumpas būtų drąsus.
V. Zelenskis tikisi, jog Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris per prezidento vizitą Jungtinėje Karalystėje šią savaitę išsamiai aptars Ukrainos ateities užtikrinimo klausimus.
„Labai tikiuosi, kad jis (Starmeris – red. past.) galės labai konkrečiai aptarti JAV saugumo garantijas Ukrainai.
Prieš baigiant karą, aš tikrai noriu, kad būtų sudaryti visi susitarimai. Noriu <...> turėti dokumentą, kurį remia JAV ir visi Europos partneriai. Tai labai svarbu.
Kad tai įvyktų, mums reikia aiškios prezidento Trumpo pozicijos“, – pabrėžia jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!