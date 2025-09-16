Karas baigtųsi per 60 ar 90 dienų: JAV pareigūnas įvardijo, ką turi padaryti Europa

S. Bessentas pareiškė, kad Europos šalys turi imtis aktyvesnio vaidmens siekdamos sumažinti Rusijos pajamas iš naftos ir užbaigti karą Ukrainoje.
„Tikimės, kad europiečiai dabar atliks savo dalį darbo, ir be jų mes neketiname judėti į priekį“, – sako jis.
Jo buvo paklausta, ar JAV įves su Rusijos nafta susijusius muitus Kinijos prekėms.
Kritikuoja kai kurias Europos šalis
S. Bessentas sukritikavo kai kurių Europos šalių tęsiamus Rusijos naftos pirkimus. Kai kurios šalys perka Indijoje perdirbtus naftos produktus. Anot S. Bessento, taip europiečiai patys padeda finansuoti karą savo pačių kieme.
„Garantuoju, kad jei Europa nustatytų didelius antrinius muitus Rusijos naftos pirkėjams, karas baigtųsi per 60 ar 90 dienų“, nes tai sumažintų pagrindinį Maskvos pajamų šaltinį, sako jis.
Anot S. Bessento, muitai Indijos prekėms dėl Rusijos naftos pirkimų atnešė „žymią pažangą“ derybose su Indija. Naujasis Delis ir Vašingtonas antradienį surengs dar vieną derybų su JAV raundą, atsižvelgdami į neseniai atšilusius santykius tarp D. Trumpo ir Indijos ministro pirmininko Narendros Modi.
S. Bessentas sako, kad JAV būtų pasirengusios bendradarbiauti su Europos šalimis, siekdamos apsvarstyti griežtesnes sankcijas Rusijos įmonėms, įskaitant tokias naftos milžines kaip „Rosneft“ ir „Lukoil“, taip pat priemones, skirtas pasirengti didesniam Rusijos valstybės turto, kuris buvo įšaldytas po 2022 m. Maskvos invazijos į Ukrainą, panaudojimui.
