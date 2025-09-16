Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“

Dangų virš Lenkijos skrodžia Prancūzijos oro pajėgų naikintuvai Rafale ir skrieja ne tuščiomis – po sparnais nešasi raketas skirtas naikinti oro taikinius. Tarkime, maskolių dronus, jei šie vėl pasirodytų Lenkijos oro erdvėje.
Patruliavimo vaizdus lakūnai nufilmavo savaitgalį, iš karto po to, kai penktadienį NATO Aljansas paskelbė apie Rytų flango oro gynybos misiją „Eastern sentry“ arba „Rytų sargybą“.
Lenkija praėjusią savaitę tapo ryškiu Rusijos hibridinio karo prieš Europą pavyzdžiu, kai į jos teritoriją įskrido 20 maskolių dronų. Tačiau tokie dronai jau skriejo ir virš lietuvių galvų. Kokie papildomi pajėgumai nuo šiol saugos ir mūsų dangų naujos misijos rėmuose, mūsų prezidentas nedetalizuoja.
„Gal taip skambiai nepavadinčiau, kad jis jau oro gynybos modelį įgyvendins, tačiau detekcine prasme ir, svarbiausia, procedūrų prasme, manau, kad tai bus tikrai labai efektyvi priemonė“, – sakė G. Nausėda.
Tačiau kovoti su pigiais maskolių dronais brangiomis NATO naikintuvų raketomis – ne itin tinkamas būdas. Būtent todėl lenkai skelbia perimsiantys Ukrainos patirtį. Kyjivas dar vasarą išsikėlė tikslą per parą pagaminti tiek pigių dronų perėmėjų, kad jų užtektų visiems maskolių teroro dronams numušti.
„Mūsų tikslas – 1000 peremėjų per parą. Jei galėsime pagaminti daugiau – tai bus didelė pagalba“, – aiškino Ukrainos prezidentas.
Varšuva skelbia, jog kviesis Ukrainos dronų instruktorius, kad šie mokytų lenkus tokiais dronais-perėmėjais aukštai danguje medžioti maskolių skraidykles.
„Esame pasiruošę išmokyti šios gynybos visus partnerius“, – sakė V. Zelenskis.
O Ukrainoje apsilankęs Lenkų užsienio reikalų ministras R. Sikorskis siūlo žengti dar toliau – skelbti neskraidymo zoną virš dalies Ukrainos ir padėti ukrainiečiams kariauti su Rusijos dronais, kad jie nė nepasiektų NATO šalių.
