Ukraina įspėja, kad Rusija gali manipuliuoti Europos saugumo naratyvais, o jos bepiločiai gali vėl įskristi į NATO oro erdvę

„Centras prognozuoja, kad Rusijos propaganda antroje rugsėjo pusėje nesilpnins savo informacinės atakos prieš iniciatyvas dėl tarptautinių saugumo garantijų Ukrainai. Tikimės bandymų skleisti bet kokių Vakarų įsipareigojimų „fiktyvumo“ idėją ir tolesnių pastangų pakenkti pasitikėjimui Norinčiųjų koalicija“, – teigiama paskelbtame pranešime.
Be to, manoma, kad Rusijos propaganda bandys diskredituoti Europos Sąjungos (ES) 19-ąjį sankcijų paketą ir mėgins pakenkti JAV ir ES vienybei. Tikėtina, kad bus skleidžiamos manipuliacijos apie ekonominius sunkumus Europoje, taip siekiant sustiprinti naratyvą, jog sankcijos kenkia ES labiau, nei Rusijai.
Centras taip pat prognozuoja manipuliacijas, susijusias su Europos saugumu, naudojantis karinių pratybų „Zapad 2025“ rezultatais bauginimui. Tuo pačiu tikslu ir siekiant destabilizuoti padėtį ES, tikėtini nauji Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimai į NATO šalių teritoriją.
Maža to, manoma, kad Kremlius naudosis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos platforma diplomatinėms ir žiniasklaidos kampanijoms, jog galėtų skleisti savo „taikaus sprendimo“ viziją. Rusijos diplomatai gali išnaudoti naratyvus apie „Vakarų neokolonializmą“, kad įgytų globaliųjų Pietų valstybių paramą.
