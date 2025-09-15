Princas Harry pasidalijo, ką išgyveno Ukrainoje: „Sąžiningai sakau – tai vienas liūdniausių dalykų, kuriuos esu matęs“

Jis su komanda praėjusią savaitę lankėsi Maidano aikštėje, esančioje Kyjivo centre. Ten iškilo neoficialus memorialas žuvusiesiems kare – vis augantis žuvusiųjų nuotraukų, vėliavų, žinučių ir gėlių laukas.
Harry po apsilankymo Maidano aikštėje: „Tai vienas liūdniausių dalykų, kuriuos esu matęs“
Princas Harry norėjo taip pat padėti vainiką, bet kai jį apsupo žmonės, princas nuėjo giliau į memorialo vidurį.
„Norėjau rasti vietą, kur galėčiau ramiai padėti vainiką, toli nuo visų. Dieve, ten kaip labirintas. Nesuvokiau, kaip toli jis tęsiasi. Sąžiningai sakau – tai vienas liūdniausių dalykų, kuriuos esu matęs. Bet taip pat vienas gražiausių“, – pasakoja jis.
Princas Harry pareiškė, kad mano, jog karo buvo galima išvengti.
„Visa tai yra visiškai nereikalinga“, – sako jis.
Po pasirodymo Maidano aikštėje princas trumpam dingo. Įtariama, kad jis nuvyko susitikti su Volodymyru Zelenskiu. V. Zelenskis anksčiau sakė, kad nori susitikti su princu Harry, bet britų šaltiniai teigė, kad to nenorėtų. Tačiau nei pats princas, nei V. Zelenskis susitikimo nepatvirtino.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!