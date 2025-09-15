Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Princas Harry pasidalijo, ką išgyveno Ukrainoje: „Sąžiningai sakau – tai vienas liūdniausių dalykų, kuriuos esu matęs“

2025-09-15 12:00 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-15 12:00

Princas Harry lankėsi Ukrainoje ir interviu „The Guardian“ pasidalijo įspūdžiais.

Princo Harry vizitas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
6

Princas Harry lankėsi Ukrainoje ir interviu „The Guardian“ pasidalijo įspūdžiais.

REKLAMA
0

Jis su komanda praėjusią savaitę lankėsi Maidano aikštėje, esančioje Kyjivo centre. Ten iškilo neoficialus memorialas žuvusiesiems kare – vis augantis žuvusiųjų nuotraukų, vėliavų, žinučių ir gėlių laukas.

Princo Harry vizitas Ukrainoje
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Princo Harry vizitas Ukrainoje

Harry po apsilankymo Maidano aikštėje: „Tai vienas liūdniausių dalykų, kuriuos esu matęs“

Princas Harry norėjo taip pat padėti vainiką, bet kai jį apsupo žmonės, princas nuėjo giliau į memorialo vidurį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Norėjau rasti vietą, kur galėčiau ramiai padėti vainiką, toli nuo visų. Dieve, ten kaip labirintas. Nesuvokiau, kaip toli jis tęsiasi. Sąžiningai sakau – tai vienas liūdniausių dalykų, kuriuos esu matęs. Bet taip pat vienas gražiausių“, – pasakoja jis.

REKLAMA
REKLAMA

Princas Harry pareiškė, kad mano, jog karo buvo galima išvengti.

„Visa tai yra visiškai nereikalinga“, – sako jis.

Po pasirodymo Maidano aikštėje princas trumpam dingo. Įtariama, kad jis nuvyko susitikti su Volodymyru Zelenskiu. V. Zelenskis anksčiau sakė, kad nori susitikti su princu Harry, bet britų šaltiniai teigė, kad to nenorėtų. Tačiau nei pats princas, nei V. Zelenskis susitikimo nepatvirtino.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų