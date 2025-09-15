Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme

2025-09-15 11:44 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-09-15 11:44

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis plačiau pakomentavo Rusijos dronų incidentą Lenkijoje. Ministro teigimu, Rusijos dronų įsibrovimas į NATO oro erdvę buvo Kremliaus bandymas išbandyti Aljanso reakciją, palaipsniui eskaluojant situaciją, bet nesukeliant griežto NATO atsako, rašo „UNIAN".

Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
13

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis plačiau pakomentavo Rusijos dronų incidentą Lenkijoje. Ministro teigimu, Rusijos dronų įsibrovimas į NATO oro erdvę buvo Kremliaus bandymas išbandyti Aljanso reakciją, palaipsniui eskaluojant situaciją, bet nesukeliant griežto NATO atsako, rašo „UNIAN".

R. Sikorskis patvirtino, kad į Lenkijos oro erdvę įskridę dronai galėjo gabenti karinius įrenginius, tačiau jie nebuvo aprūpinti sprogmenimis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įdomu tai, kad jie visi pasirodė esą tušti, o tai, mano nuomone, rodo, kad Rusija bandė mus išbandyti, nesukeldama karo“, – sakė jis.

Ukrainos standartais – 100 proc. sėkmė“

Kaip pranešama žiniasklaidoje, įvykio metu kai kurie dronai skrido šimtus kilometrų per Lenkijos teritoriją, o pagal turimus duomenis iš maždaug 19 prietaisų buvo numušti tik trys ar keturi. Tačiau, ministras atmetė teiginius, kad Lenkijos oro gynybos sistema nebuvo pasirengusi tokiam įvykiui.

„Rusijos dronai nepasiekė savo tikslų, žala turtui buvo minimali, niekas nenukentėjo. Jei tai būtų nutikę Ukrainoje, pagal Ukrainos standartus tai būtų laikoma 100 proc. sėkme“, – sakė R. Sikorskis, pridurdamas, kad jų reakcija būtų buvusi „kur kas griežtesnė“, jei dėl šio išpuolio Lenkijos teritorijoje būtų buvę aukų ar sužeistų žmonių.

Lenkija numušė rusų dronus
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lenkija numušė rusų dronus
 

Mokys mus, ne mes juos

Tačiau dabar Lenkijos komandos turi išklausyti Ukrainos rengiamus kovos su dronais mokymus, kad galėtų geriau apsiginti nuo atakų ateityje. Ministras pabrėžė, kad Vakarai turi suprasti, kad būtent ukrainiečiai mokys europiečius ir amerikiečius, kaip priešintis Rusijai, o ne atvirkščiai.

„Ukrainiečiai turi geresnę įrangą kovai su Rusijos dronais ir daug daugiau patirties kovojant su Rusijos kariuomene“, – paaiškino R. Sikorskis.

Naktį iš antradienio į trečiadienį Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tuo metu Rusijai vykdant oro antskrydį prieš Ukrainą. Tai buvo didžiausias tokio pobūdžio pažeidimas per pastarąją Lenkijos istoriją. Visi objektai, kėlę grėsmę, buvo numušti. 

