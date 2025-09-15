Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme

R. Sikorskis patvirtino, kad į Lenkijos oro erdvę įskridę dronai galėjo gabenti karinius įrenginius, tačiau jie nebuvo aprūpinti sprogmenimis.
„Įdomu tai, kad jie visi pasirodė esą tušti, o tai, mano nuomone, rodo, kad Rusija bandė mus išbandyti, nesukeldama karo“, – sakė jis.
„Ukrainos standartais – 100 proc. sėkmė“
Kaip pranešama žiniasklaidoje, įvykio metu kai kurie dronai skrido šimtus kilometrų per Lenkijos teritoriją, o pagal turimus duomenis iš maždaug 19 prietaisų buvo numušti tik trys ar keturi. Tačiau, ministras atmetė teiginius, kad Lenkijos oro gynybos sistema nebuvo pasirengusi tokiam įvykiui.
„Rusijos dronai nepasiekė savo tikslų, žala turtui buvo minimali, niekas nenukentėjo. Jei tai būtų nutikę Ukrainoje, pagal Ukrainos standartus tai būtų laikoma 100 proc. sėkme“, – sakė R. Sikorskis, pridurdamas, kad jų reakcija būtų buvusi „kur kas griežtesnė“, jei dėl šio išpuolio Lenkijos teritorijoje būtų buvę aukų ar sužeistų žmonių.
Mokys mus, ne mes juos
Tačiau dabar Lenkijos komandos turi išklausyti Ukrainos rengiamus kovos su dronais mokymus, kad galėtų geriau apsiginti nuo atakų ateityje. Ministras pabrėžė, kad Vakarai turi suprasti, kad būtent ukrainiečiai mokys europiečius ir amerikiečius, kaip priešintis Rusijai, o ne atvirkščiai.
„Ukrainiečiai turi geresnę įrangą kovai su Rusijos dronais ir daug daugiau patirties kovojant su Rusijos kariuomene“, – paaiškino R. Sikorskis.
Naktį iš antradienio į trečiadienį Rusijos dronai pažeidė Lenkijos oro erdvę, tuo metu Rusijai vykdant oro antskrydį prieš Ukrainą. Tai buvo didžiausias tokio pobūdžio pažeidimas per pastarąją Lenkijos istoriją. Visi objektai, kėlę grėsmę, buvo numušti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!