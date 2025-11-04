 
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kultūros ministerijoje darbą pradeda trys viceministrai

2025-11-04 10:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 10:13

Ingos Ruginienės Vyriausybei jau antrą mėnesį dirbant be kultūros ministro, nuo antradienio darbą pradeda trys viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.

Kultūros ministerija (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Ingos Ruginienės Vyriausybei jau antrą mėnesį dirbant be kultūros ministro, nuo antradienio darbą pradeda trys viceministrai – Aleksandras Brokas, Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin.

1

„Kultūros ministerijos komandos stiprinimas yra būtinas žingsnis siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą darbų tęstinumą. Sektoriaus laukia svarbūs iššūkiai, įskaitant pasirengimą artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, todėl negalime sau leisti stovėti vietoje. Šie paskyrimai padės užtikrinti, kad projektai būtų tęsiami, gautų naują postūmį ir sėkmingai judėtų į priekį“, – pranešime cituojama laikinai Kultūros ministerijai vadovaujanti švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Į viršų