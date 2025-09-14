Kalendorius
Rugsėjo 14 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijos kariuomenė: oro erdvės pažeidimų šeštadienį nebuvo

2025-09-14 12:30 / šaltinis: BNS
2025-09-14 12:30

Lenkijos Ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė sekmadienį paskelbė, kad išvakarėse atlikti kariuomenės veiksmai nepatvirtino Lenkijos oro erdvės pažeidimo.

Lenkijoje iš viso rasta 8 rusiškų dronų nuolaužų ir raketos dalių (nuotr. SCANPIX)
10

Lenkijos Ginkluotųjų pajėgų operacijų vadovybė sekmadienį paskelbė, kad išvakarėse atlikti kariuomenės veiksmai nepatvirtino Lenkijos oro erdvės pažeidimo.

1

Visi sprendimai buvo skirti užtikrinti maksimalų piliečių saugumą, pabrėžiama pranešime, kurį cituoja Lenkijos radijas.

„Dėl kariuomenės veiksmų 2025 metų rugsėjo 13 dieną, susijusių su mūsų oro erdvės pažeidimo grėsme, informuojame, kad buvo imtasi visų įmanomų priemonių, siekiant patvirtinti radarų sistemos rodmenis apie galimą Lenkijos oro erdvės pažeidimą. Atlikti veiksmai nepatvirtino mūsų sistemų rodmenų, taigi ir Lenkijos oro erdvės pažeidimo“, – teigiama socialiniame tinkle „X“ paskelbtame pranešime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kariuomenė paaiškino, kad sistemos įrašai galėjo būti susiję su oro sąlygomis, tačiau reikėjo reaguoti dėl objektų, esančių netoli sienos.

„Panaši situacija vakar buvo Rumunijoje, kur taip pat buvo užfiksuoti radarų sistemos rodmenys ir aktyvuota oro gynybos sistema“, – pabrėžiama pranešime.

Šeštadienio popietę Ginkluotųjų pajėgų Operacinė vadovybė paskelbė, kad dėl dronų atakos grėsmės Ukrainos regionuose, besiribojančiuose su Lenkija, jos oro erdvėje pakelta karinė aviacija.

Taip pat šeštadienio popietę Rumunijos žiniasklaida pranešė, kad šalies oro pajėgos perėmė į šalies oro erdvę įskridusį droną.

Pastaraisiais mėnesiais Lenkijos kariniai lėktuvai buvo reguliariai keliami dėl pasikartojančių didelio masto Rusijos oro atakų Ukrainoje. Tokių misijų pilotams pavesta patruliuoti Lenkijos oro erdvę ir užtikrinti, kad dronai nekeltų grėsmės šaliai.

Kaip skelbė BNS, šią savaitę Rusijos naktinio puolimo prieš Ukrainą metu Lenkijos oro erdvę taip pat pažeidė dronai. Tuos, kurie kėlė tiesioginę grėsmę, numušė Lenkijos ir NATO sąjungininkų lėktuvai.

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Remiantis prezidento kanceliarijos pateikta informacija, Lenkijos sieną kirto 21 dronas.

Europos pareigūnai tai apibūdina kaip Rusijos bandymą išbandyti NATO ryžtą.

Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslawas Sikorskis apkaltino Rusiją tyčiniu Lenkijos oro erdvės pažeidimu.

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai neigė padarę ką nors neteisėto. Po incidento Rusijos gynybos ministerija paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad Maskva „neplanavo atakuoti“ jokių taikinių Lenkijoje.

