Prasidėjus „Zapad“ pratyboms – plinta provokaciniai įrašai: gyventojai raginami nepasimauti

Vis dėlto, kaip paaiškėjo, minima medžiaga nėra nauja – orai vaizduose nesutampa su šių dienų sąlygomis, o ekspertai nurodo, kad įrašas greičiausiai darytas dar 2018 metais. Tai reiškia, jog socialiniuose tinkluose šiuo metu platinamos provokacijos, siekiant kurstyti įtampą.
Specialistai neatmeta, kad artimiausiomis dienomis gali pasirodyti ir daugiau įrašų su tariamais karinės technikos judėjimais. Kai kurie jų gali būti manipuliuoti, todėl itin svarbu neprarasti budrumo ir nepasiduoti dezinformacijai.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) praneša, kad situaciją stebi tarpinstitucinė analitikų komanda, fiksuojanti sklindančius įrašus.
„Sklindančius įrašus fiksavo NKVC koordinuojama tarpinstitucinė analitikų komanda. Informacija randama ir Lietuvoje veikiančiose soc. tinklų paskyrose. Kaip minėta, įrašai greičiausiai yra dar 2018 metų. Tikėtina, kad tokių bandymų kelti įtampą bus ir daugiau, tad raginame gyventojus tikrinti informaciją oficialiuose Lietuvos kariuomenės ir tarnybų šaltiniuose“, – skelbia NKVC.
Štai vienas iš pavyzdžių, kokie vaizdo įrašai publikuojami:
