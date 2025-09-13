Prasidėjus „Zapad“ pratyboms: Lietuvoje – masyvios Vokietijos karių pratybos

Pasak Lietuvos kariuomenės, šių pratybų tikslas – treniruoti sąjungininkų karių greitą perdislokavimą ir operatyvų regione esančių pajėgų sustiprinimą, ginant NATO rytinį flangą.
Pratybose dalyvauja apie 2 tūkst. Vokietijos 37-osios šarvuočių pėstininkų brigados karių bei 1 tūkst. vienetų karinės technikos, kurie sausuma, geležinkeliais, jūra ir oru atvyko į Lietuvą. Šis manevras leidžia nustatyti, kaip greitai Vokietijos kariuomenė gali perdislokuoti savo pajėgas ir prisidėti prie Lietuvos kariuomenės ginant šalies teritorinį vientisumą, taip pat padeda išlaikyti aukštą kovinio parengtumo lygį padaliniuose.
Kariuomenės teigimu, didindamos operacinę parengtį, Vokietijos pajėgos didelį dėmesį skiria logistikos ir aptarnavimo procedūroms, nes kol Lietuvoje dislokuota 45-oji brigada pasieks pilną operacinį pajėgumą, 37-oji brigada budi Vokietijoje ir prireikus nedelsiant būtų perdislokuojama į Lietuvą.
Vokietijos kariuomenės pratybose „Kvadriga 2025“ dalyvauja daugiau nei 8 tūkst. karių iš 14 šalių, įskaitant visas NATO sąjungininkes, esančias prie Baltijos jūros, taip pat JAV, Jungtinę Karalystę, Prancūziją ir Kanadą.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
Lietuvoje, kaip pažymi kariuomenė, šiuo laikotarpiu budi NATO oro policijos misiją atliekantys Ispanijos ir Vengrijos naikintuvai, pasienyje su Baltarusija budi antžeminės oro gynybos vienetas su trumpojo nuotolio oro gynybos sistemomis. Lietuvoje taip pat dislokuota daugiau nei 4 tūkst. sąjungininkų karių, vyksta ilgalaikis sienos fortifikavimo projektas – užblokuoti arba paruošti užblokavimui daugiau 20 šiuo metu nenaudojamų, bet svarbių priartėjimo kelių į Lietuvą iš Rusijos ir Baltarusijos.
