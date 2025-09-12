NATO bando raminti: „Zapad-2025“ nekelia tiesioginės karinės grėsmės Aljansui

„Raginame Rusiją ir Baltarusiją veikti prognozuojamai ir skaidriai, pagal savo tarptautinius įsipareigojimus“, – sakė vienas NATO pareigūnas.
NATO grėsmės nemato
„Nematome jokios tiesioginės karinės grėsmės prieš jokią NATO sąjungininkę“, – pridūrė jis.
Rusija ir jos sąjungininkė Baltarusija penktadienį pradėjo bendras karines pratybas „Zapad 2025“ („Vakarai 2025“), paskelbė Rusijos gynybos ministerija.
