  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

NATO bando raminti: „Zapad-2025“ nekelia tiesioginės karinės grėsmės Aljansui

2025-09-12 14:24 / šaltinis: BNS
2025-09-12 14:24

NATO penktadienį sakė nematanti tiesioginės karinės grėsmės, kurią keltų Rusijos ir Baltarusijos pradėtos bendros karinės pratybos prie Aljanso rytinių sienų.

Ukraina apie „Zapad-2025“ pratybas: „Smogiamųjų grupių nematyti, bet atsipalaiduoti negalima“ (nuotr. SCANPIX)

NATO penktadienį sakė nematanti tiesioginės karinės grėsmės, kurią keltų Rusijos ir Baltarusijos pradėtos bendros karinės pratybos prie Aljanso rytinių sienų.

1

„Raginame Rusiją ir Baltarusiją veikti prognozuojamai ir skaidriai, pagal savo tarptautinius įsipareigojimus“, – sakė vienas NATO pareigūnas.

NATO grėsmės nemato

„Nematome jokios tiesioginės karinės grėsmės prieš jokią NATO sąjungininkę“, – pridūrė jis.

Rusija ir jos sąjungininkė Baltarusija penktadienį pradėjo bendras karines pratybas „Zapad 2025“ („Vakarai 2025“), paskelbė Rusijos gynybos ministerija.

