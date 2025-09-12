Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Zapad“ akivaizdoje Latvija spaudžia NATO: Baltijos oro gynyba – skubi užduotis

2025-09-12 14:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 14:15

NATO turėtų paspartinti Baltijos šalių oro gynybos misijos steigimą, pabrėžė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius, penktadienį Rygos pilyje susitikęs su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu ir JAV pajėgų Europoje vadu generolu Alexusu Grynkewichiumi.

„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)

NATO turėtų paspartinti Baltijos šalių oro gynybos misijos steigimą, pabrėžė Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius, penktadienį Rygos pilyje susitikęs su NATO vyriausiuoju sąjungininkų pajėgų Europoje vadu ir JAV pajėgų Europoje vadu generolu Alexusu Grynkewichiumi.

1

Prezidento patarėjas Martinis Dregeris naujienų agentūrai LETA sakė, kad susitikimo metu šalys aptarė dabartinę saugumo situaciją, NATO pajėgų dislokavimą bei planuojamą gynybinę veiklą rytiniame Aljanso flange, ypač oro gynybos srityje.

Prezidentas pažymėjo, kad Rusija vis dažniau tikrina NATO ir jos sąjungininkų pajėgumus ir ryžtą, bandydama atgrasyti nuo paramos Ukrainai ir kryptingai siekdama sukelti nestabilumo ir nesaugumo jausmą visuomenėje.

„Geriausias atsakas – stiprinti mūsų pačių ir viso Aljanso atgrasymo ir gynybos pajėgumus, didinti NATO karinį buvimą rytiniame flange“, – sakė E. Rinkevičius.

Rusija ir Baltarusija vykdo aktyviąją karinių pratybų „Zapad“ fazę

Per susitikimą E. Rinkevičius ir A. Grynkewičius taip pat aptarė strateginę JAV buvimo rytiniame flange svarbą. Prezidentas pabrėžė Latvijos, kaip priimančiosios šalies, galimybes remti tiek JAV, tiek tarptautinių pajėgų buvimą.

Jis pažymėjo, kad Latvija atsakingai investuoja į savo gynybinių pajėgumų plėtrą, siekdama kartu stiprinti rytinę NATO ir Europos Sąjungos (ES) sieną, saugumą Baltijos jūroje ir Baltijos šalių oro erdvėje bei skatinti visuomenės atsparumą, įskaitant ir prieš Rusijos ir Baltarusijos hibridinio karo veiksmus.

NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas palankiai įvertino aiškų Latvijos įsipareigojimą investuoti 5 proc. BVP į gynybos pajėgumus ir siekti Aljanso tikslų.

Abu sutarė, kad reikia užtikrinti prioritetinius Ukrainos gynybinius pajėgumus, be kita ko, per Aljanso finansinius įnašus į JAV karinės pagalbos tiekimą ir Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymą.

E. Rinkevičius pabrėžė ankstesnį Latvijos įsipareigojimą teikti Ukrainai 0,25 proc. nuo BVP metinę karinę paramą ir papildomai patvirtintą 5 mln. eurų indėlį į NATO prioritetinių pajėgumų programą Ukrainai šiais metais.

Prezidentas pabrėžė NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vado ir JAV pajėgų Europoje vado A. Grynkewychiaus vizito svarbą tuo metu, kai Rusija ir Baltarusija vykdo aktyviąją karinių pratybų „Zapad“ fazę. Šalys aptarė Latvijos sustiprintos parengties priemones, įskaitant oro erdvės zonų palei sieną uždarymą, taip pat NATO planuojamą veiklą.

