  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Bulvių mylėtojas Lukašenka – „ant dietos“: „Vakar nusidėjau – suvalgiau“

2025-09-12 13:13 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-12 13:13

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pripažino besilaikantis dietos, ribojančios bulvių vartojimą – nors pats vadina save šių daržovių mylėtoju. Valstybinė agentūra BELTA skelbia, kad politikas nevengė juokauti apie savo „nuodėmę“ ir ragino gyventojus pirkti bulves rudens mugėse.

Bulvių mylėtojas Lukašenka – ant dietos: „Vakar nusidėjau – suvalgiau“ (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka pripažino besilaikantis dietos, ribojančios bulvių vartojimą – nors pats vadina save šių daržovių mylėtoju. Valstybinė agentūra BELTA skelbia, kad politikas nevengė juokauti apie savo „nuodėmę" ir ragino gyventojus pirkti bulves rudens mugėse.

4

Bendraudamas su menininke, padovanojusia jam paveikslą, A. Lukašenka nurodė merginai įteikti „didelį maišą bulvių“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš labai myliu bulves. Vakar nusidėjau – suvalgiau“, – sakė A. Lukašenka.

Valstybinė agentūra BELTA patikslino, kad šia fraze politikas „akivaizdžiai“ turėjo omenyje „tam tikrą dietą, kurios stengiasi laikytis“.

Kviečia apsilankyti rudens mugėse

A. Lukašenka taip pat pasakojo, kad Baltarusijos mokslininkai išvedė naują bulvių veislę.

„Reikia išdalinti gyventojams, kad jie galėtų auginti savo sklypuose. Tiems, kurie turi sodybą ar sklypą, galiu perduoti“, – sakė jis.

Kitus gyventojus jis paragino apsipirkti bulvių rudens mugėse, vyksiančiose Minske: „Geriausios bulvės. Ateikite – kaina priimtina.“

Baltarusijoje – drama dėl bulvių: Lukašenka įsiuto (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Baltarusijoje – drama dėl bulvių: Lukašenka įsiuto (38)

