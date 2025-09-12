Bulvių mylėtojas Lukašenka – „ant dietos“: „Vakar nusidėjau – suvalgiau“

Bendraudamas su menininke, padovanojusia jam paveikslą, A. Lukašenka nurodė merginai įteikti „didelį maišą bulvių“.
„Aš labai myliu bulves. Vakar nusidėjau – suvalgiau“, – sakė A. Lukašenka.
Valstybinė agentūra BELTA patikslino, kad šia fraze politikas „akivaizdžiai“ turėjo omenyje „tam tikrą dietą, kurios stengiasi laikytis“.
Kviečia apsilankyti rudens mugėse
A. Lukašenka taip pat pasakojo, kad Baltarusijos mokslininkai išvedė naują bulvių veislę.
„Reikia išdalinti gyventojams, kad jie galėtų auginti savo sklypuose. Tiems, kurie turi sodybą ar sklypą, galiu perduoti“, – sakė jis.
Kitus gyventojus jis paragino apsipirkti bulvių rudens mugėse, vyksiančiose Minske: „Geriausios bulvės. Ateikite – kaina priimtina.“
