Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina apie „Zapad-2025“ pratybas: „Smogiamųjų grupių nematyti, bet atsipalaiduoti negalima“

2025-09-12 12:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 12:23

Rusijos karių, dalyvaujančių karinėse pratybose „Zapad-2025“, skaičius yra mažesnis nei 2023 m., kai Rusija Baltarusijoje dislokavo apie 10–12 tūkst. kareivių, per televiziją sakė Ukrainos sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.

Ukraina apie „Zapad-2025“ pratybas: „Smogiamųjų grupių nematyti, bet atsipalaiduoti negalima“ (nuotr. SCANPIX)

Rusijos karių, dalyvaujančių karinėse pratybose „Zapad-2025“, skaičius yra mažesnis nei 2023 m., kai Rusija Baltarusijoje dislokavo apie 10–12 tūkst. kareivių, per televiziją sakė Ukrainos sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demčenka.

REKLAMA
1

„Šiuo metu Baltarusijos teritorijoje nematome didelių Rusijos pajėgų. Teroristinė valstybė šioms pratyboms atsiuntė dalinius, kareivius ir įrangą, tačiau jų skaičius yra gerokai mažesnis net nei 2023 m., kai Baltarusijoje buvo apie 10 tūkst.–12 tūkst. Rusijos karių“, – sakė jis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Demčenka taip pat sakė, kad reikia laiko, norint perkelti iš Rusijos į Baltarusiją dideles pajėgas ir daug įrangos, per tą laiką žvalgybos tarnybos gali aptikti judėjimą. 

REKLAMA
REKLAMA

„Smogiamųjų grupių nematyti“

„Šiuo metu visuomenės dėmesys ne tik Ukrainoje, bet ir visoje Europoje yra sutelktas į šias bendras pratybas, kurių aktyvi fazė prasidėjo šiandien. Tačiau galiu jus nuraminti: šiuo metu nematome jokios veiklos, nukreiptos mūsų sienos link. Tokia pati padėtis buvo ir vakar. Laimei, nėra suformuota jokia smogiamoji grupė, kuri būtų pasirengusi pajudėti Ukrainos sienos link. Nepaisant to, nėra jokios priežasties atsipalaiduoti“, – pridūrė jis. 

REKLAMA

Atstovas taip pat perspėjo, kad pratybų metu neatmestinos provokacijos ir informacinės operacijos. 

Anksčiau buvo pranešta, kad rugsėjo viduryje rengiamose Rusijos ir Baltarusijos pratybose „Zapad-2025“ dalyvaus daugiau nei 13 tūkst. karių. Pratybų „Zapad-2021“ metu Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad-2021“ (nuotr. SCANPIX)
Rusija ir Baltarusija skelbia pradėjusios bendras karines pratybas „Zapad“ (7)
„Zapad-2025“ pratybos artėja: Rusijos technika ir kariai jau Baltarusijoje (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
„Tai mums turėtų kelti didelį nerimą“ – ekspertas ragina stebėti 1 dalyką, kuris pavojingesnis nei „Zapad“ (87)
„Zapad-2025“: viskas, ką reikia žinoti apie Rusijos ir Baltarusijos pratybas (nuotr. SCANPIX)
„Zapad-2025“: viskas, ką reikia žinoti apie Rusijos ir Baltarusijos pratybas (160)
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Prieš „Zapad“ – svarbiausia informacija ir perspėjimas gyventojams, jei prasidėtų puolimas (203)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų