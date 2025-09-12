Ukraina apie „Zapad-2025“ pratybas: „Smogiamųjų grupių nematyti, bet atsipalaiduoti negalima“

„Šiuo metu Baltarusijos teritorijoje nematome didelių Rusijos pajėgų. Teroristinė valstybė šioms pratyboms atsiuntė dalinius, kareivius ir įrangą, tačiau jų skaičius yra gerokai mažesnis net nei 2023 m., kai Baltarusijoje buvo apie 10 tūkst.–12 tūkst. Rusijos karių“, – sakė jis.
A. Demčenka taip pat sakė, kad reikia laiko, norint perkelti iš Rusijos į Baltarusiją dideles pajėgas ir daug įrangos, per tą laiką žvalgybos tarnybos gali aptikti judėjimą.
„Smogiamųjų grupių nematyti“
„Šiuo metu visuomenės dėmesys ne tik Ukrainoje, bet ir visoje Europoje yra sutelktas į šias bendras pratybas, kurių aktyvi fazė prasidėjo šiandien. Tačiau galiu jus nuraminti: šiuo metu nematome jokios veiklos, nukreiptos mūsų sienos link. Tokia pati padėtis buvo ir vakar. Laimei, nėra suformuota jokia smogiamoji grupė, kuri būtų pasirengusi pajudėti Ukrainos sienos link. Nepaisant to, nėra jokios priežasties atsipalaiduoti“, – pridūrė jis.
Atstovas taip pat perspėjo, kad pratybų metu neatmestinos provokacijos ir informacinės operacijos.
Anksčiau buvo pranešta, kad rugsėjo viduryje rengiamose Rusijos ir Baltarusijos pratybose „Zapad-2025“ dalyvaus daugiau nei 13 tūkst. karių. Pratybų „Zapad-2021“ metu Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
